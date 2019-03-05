Basket maçı gözlemcisine otogarda bıçaklı saldırı kamerada

Canan ALTINTAŞ- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Otogarı'nda, gözlemci olarak görevlendirildiği Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi maçı için Mardin'e gitmek üzere otobüs bekleyen Murat Şahin Kaynar (52), akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Veysi Y.'nin (40) bıçaklı saldırısına uğradı. Kaynar, 8 bıçak darbesiyle yaralanırken, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Veysi Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anı, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, 3 Mart Pazar günü, Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gözlemci olan Murat Şahin Kaynar, Mardin'deki Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nin maçı için görevlendirildi. Amasya'dan Diyarbakır'a gelen Kaynar, Mardin'e gitmek üzere otogarda otobüs beklerken, akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen Veysi Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 8 bıçak darbesiyle yaralanan Kaynar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Veysi Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Veysi Y.'nin, emniyette 'adam yaralama' dahil başka suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan Murat Şahin Kaynar'ın yaralandığı bıçaklı saldırı anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; otogardaki bankta oturan Kaynar'ın, arkasından yaklaşan Veysi Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradığı görülüyor. Murat Şahin Kaynar'ın, bıçaklı saldırgana montuyla direnmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

