HABER

Basket maçı gözlemcisine otogarda bıçaklı saldırı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 05.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR Otogarı'nda, gözlemci olarak görevlendirildiği Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi maçı için Mardin'e gitmek üzere otobüs bekleyen Murat Şahin Kaynar (52), akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Veysi Y.'nin (40) bıçaklı saldırısına uğradı.

Canan ALTINTAŞ- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR Otogarı'nda, gözlemci olarak görevlendirildiği Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi maçı için Mardin'e gitmek üzere otobüs bekleyen Murat Şahin Kaynar (52), akli dengesinin bozuk olduğu öne sürülen Veysi Y.'nin (40) bıçaklı saldırısına uğradı. Kaynar, 8 bıçak darbesiyle yaralanırken, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. Veysi Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Saldırı anı, güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.

Olay, 3 Mart Pazar günü, Diyarbakır Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gözlemci olan Murat Şahin Kaynar, Mardin'deki Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi'nin maçı için görevlendirildi. Amasya'dan Diyarbakır'a gelen Kaynar, Mardin'e gitmek üzere otogarda otobüs beklerken, akli dengesinin bozuk olduğu iddia edilen Veysi Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden 8 bıçak darbesiyle yaralanan Kaynar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Veysi Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Veysi Y.'nin, emniyette 'adam yaralama' dahil başka suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Öte yandan Murat Şahin Kaynar'ın yaralandığı bıçaklı saldırı anı, güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde; otogardaki bankta oturan Kaynar'ın, arkasından yaklaşan Veysi Y.'nin bıçaklı saldırısına uğradığı görülüyor. Murat Şahin Kaynar'ın, bıçaklı saldırgana montuyla direnmeye çalıştığı anlar da görüntülerde yer alıyor.

PARTNER'Sen ne yaşadın da bu hale geldin?''Sen ne yaşadın da bu hale geldin?'
Anne yüreğiAnne yüreği
Samsun’da DEAŞ’tan 24 şüpheli adliyedeSamsun’da DEAŞ’tan 24 şüpheli adliyede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili tehdit gibi açıklama!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

İstanbul'da dehşet! Mahalleli idam sloganları attı!

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Acun'dan ilginç Sabriye yorumu! Survivor'a neden katıldığını açıkladı

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Son hali şaşkınlık yarattı! Bakın kime benzetildi

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu, köpeği başından vurdu

Bunun adı canilik! Havlama sesinden rahatsız oldu başından vurdu

Beyoğlu'nda 4 kişinin öldüğü yangını çıkaran caninin ifadesi ortaya çıktı! Böyle görüntülendi

O cani Beyoğlu'nda böyle görüntülendi

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Uyuşturucu satıcıları böyle yakalandı

Bursa'da genç kadın kendisini 4. kattan aşağı attı

Dakikalarca gözyaşı döktü! 'Ne yaptın Fatma'

İstanbul'da kan donduran cinayet

İstanbul'da kan donduran olay!

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

Kızına cinsel istismarla suçlanan babaya 33 yıl 9 ay hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.