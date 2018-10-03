Basketbol: 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

Basketbolda Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izledi.
Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, Ankara Spor Salonu'nda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.
Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli salonu doldurdu.
Tribündeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.
Fenerbahçeli basketbolseverler, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic salona girdiğinde büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertliler, salonda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın ismi anons edildiğinde ıslıkladı.
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- Devletin zirvesi tribünde
Karşılaşmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da takip etti.
Ayrıca müsabakayı izleyenler arasında Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, AK Parti Milletvekili Alpay Özalan, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu yer aldı.
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- Ergin Ataman takımının başında
Babasının rahatsızlığı nedeniyle dün basın toplantısına katılamayan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, takımının başında sahaya çıktı.
Yeni sezon öncesi kadrosunda önemli değişiklikler yapan Anadolu Efes'in ilk 5'ini Rodrigue Beaubois, Metecan Birsen, Adrien Moerman, Vasilije Mcic ve Bryant Dunston oluşturdu.
Fenerbahçe'yi 2013'ten bu yana çalıştıran başantrenör Zeljko Obradovic ise ilk 5'te Nicolo Melli, Melih Mahmutoğlu, Nikola Kalinic, Kostas Sloukas ve Ahmet Düverioğlu'na görev verdi.
Öte yandan, karşılaşmayı kazanan takım, yeniden tasarlanan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nın sahibi olacak. Gümüş renkteki yeni kupanın ortasında Cumhurbaşkanlığı forsu bulunuyor.
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