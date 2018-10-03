Basketbol: 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası

Basketbolda Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan 34. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası maçını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da izledi.

Geçen sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile PTT Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Anadolu Efes, Ankara Spor Salonu'nda oynanan Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya büyük ilgi gösteren Fenerbahçeli taraftarlar, yaklaşık 11 bin kişi kapasiteli salonu doldurdu.

Tribündeki yerlerini alan sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını coşkulu bir şekilde destekledi.

Fenerbahçeli basketbolseverler, Sırp başantrenör Zeljko Obradovic salona girdiğinde büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sarı-lacivertliler, salonda Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman'ın ismi anons edildiğinde ıslıkladı.

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- Devletin zirvesi tribünde

Karşılaşmayı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da takip etti.