Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Antakya
Hakemler: Mila Cavara (Bosna Hersek), Suzana Vujicic (Karadağ), Natalie Galuk (İsrail),
CEKK Cegled: Gorjanacz 5, Moore 32, Ortiz 4, Sotiriou 9, McBryde 7, Kobolak, Rujak 3, Szirony, Filipowicz 3, Revesz 9
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin 2, Fontaine 18, Ezgi Manlaci 6, Ladin Özel, Öykü Taşkın 8, Gülfer Tokatlı 3, Wallace 13, İlknur Yıldızhan 2
1. Periyot: 22-8
Devre: 39-23
3. Periyot: 55-37
Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Macaristan'ın CEKK Cegled takımına 72-52 yenildi.
Gruptaki Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımları, turnuvaya veda etti.