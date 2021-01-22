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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

22.01.2021 21:08 | Son Güncelleme:
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CEKK Cegled: 72 - Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: 52

﻿Salon: Antakya

Hakemler: Mila Cavara (Bosna Hersek), Suzana Vujicic (Karadağ), Natalie Galuk (İsrail),

CEKK Cegled: Gorjanacz 5, Moore 32, Ortiz 4, Sotiriou 9, McBryde 7, Kobolak, Rujak 3, Szirony, Filipowicz 3, Revesz 9

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol: Raushan Gültekin 2, Fontaine 18, Ezgi Manlaci 6, Ladin Özel, Öykü Taşkın 8, Gülfer Tokatlı 3, Wallace 13, İlknur Yıldızhan 2

1. Periyot: 22-8

Devre: 39-23

3. Periyot: 55-37

Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Kupası C Grubu'nda Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol, Macaristan'ın CEKK Cegled takımına 72-52 yenildi.

Gruptaki Hatay Büyükşehir Belediyespor ve Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol takımları, turnuvaya veda etti.

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