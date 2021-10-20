Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Kupası

Salon: Sait Zarifoğlu

Hakemler: Alakbar Hasanov (Azerbaycan), Xhelal Mümini (Kosova), Dragos Alin Nicolae (Romanya)

OGM Ormanspor: Robinson 11, Gökşen Fitik 6, Sevgi Uzun 6, McCowan 19, Lucet 8, Meltem Avcı 2, Damla Gezgin 18, Nazlı Gökdemir

Ludovika-FCSM Csata: Simon 2, Horvath 8, Lelik 9, Zele 17, Carey 7, Balogh, Gyongyosi 4, Hegedüs 2, Toman 2, Böröndy 1

1. Periyot: 17-15

Devre: 34-25

3. Periyot: 52-31

OGM Ormanspor Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası F Grubu 2. hafta maçında konuk ettiği Macaristan ekibi Ludovika-FCSM Csata'yı 70-52 yendi.



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