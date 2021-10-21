İSTANBUL (AA) - Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası B Grubu ikinci haftasında Elazığ İl Özel İdare, deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi-SIC takımına 62-47 yenildi.

Sfantu Gheorghe şehrinde oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 21-11 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 30-24 üstün gitti.

İkinci devrede Elazığ İl Özel İdare'nin skora ortak olmasına izin vermeyen ACS Sepsi-SIC, üçüncü periyodunu 43-37 önde geçtiği mücadeleden 62-47 galip ayrıldı.

Grupta ACS Sepsi-SIC ilk galibiyetini alırken Elazığ İl Özel İdare ilk mağlubiyetini yaşadı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz