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Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi

19.01.2021 23:43 | Son Güncelleme:
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İzmit Belediyespor: 80 - Perfumerias Avenida: 101

İSTANBUL (AA) - Basketbolda FIBA Kadınlar Avrupa Ligi A Grubu maçında İzmit Belediyespor, İspanya'nın Perfumerias Avenida takımına 101-80 mağlup oldu.

İspanya'nın Salamanca kentinde oynanan A Grubu 2. seri müsabakalarında mücadele eden İzmit Belediyespor, Perfumerias Avenida ile karşı karşıya geldi.

Pabellon Municipal Wurzburg'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 25-24 önde geçen İzmit temsilcisi, devre arasına 46-38 üstünlükle girdi.

İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline geçiren Perfumerias Avenida, üçüncü periyodunu 72-58 önde kapattığı karşılaşmayı 101-80'lik skorla kazandı.

Takımdaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ilk seriyi maç yapmadan geçiren İzmit ekibi, gruba mağlubiyetle başladı.

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