Salon: Nagorny

Hakemler: Eddie Viator (Fransa), Yohan Rosso (Fransa), Wojciech Liszka (Polonya)

Nizhny Novgorod: Astapkovich 6, Baburin 12, Toropov 15, Vorontsevich 17, Strebkov 7, Shepherd 9, Gavrilovic 9, Komolov 3, Petrasek

Casademont Zaragoza: Ennis 26, Brussino 12, Miguel 6, Harris 17, Wiley 15, Barreiro 2, Hlinason, Sulaimon 6, Benzing 2, Garcia

1. periyot: 28-23

Devre: 42-41

3. periyot: 58-66

5 faulle çıkan: 37.56 Toropov (Nizhny Novgorod)

İZMİR (AA) - Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final ilk maçında ev sahibi Rus ekibi Nizhny Novgorod'u 86-78 mağlup eden İspanyol Casademont Zaragoza, yarı finale yükseldi.

Zaragoza, yarı finalde 7 Mayıs Cuma günü ERA Nymburk (Çekya)-Pınar Karşıyaka maçının galibiyle karşılaşacak.



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