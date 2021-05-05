YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi 8'li final

05.05.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ERA Nymburk: 73 - Pınar Karşıyaka: 84 - Türk temsilcisi yarı finale yükseldi

1/

Salon: Nagorny

Hakemler: Antonio Conde (İspanya), Aleksandar Glisic (Sırbistan), Ademir Zurapovic (Bosna Hersek)

ERA Nymburk: Tuma 7, Prewitt 3, Hruban 12, Dalton 14, Zimmerman 11, Harding 11, Kovar, Palyza 1, Safarcik, Benda 4, Obashoan 10

Pınar Karşıyaka: Taylor 9, Henry 19, Kennedy, M'Baye 20, Morgan 18, Metecan Birsen 12, Onuralp Bitim 2, Nusret Yıldırım, Semih Erden 2, Yunus Sonsırma 2, Mahir Ağva

1. periyot: 24-22

Devre: 41-38

3. periyot: 55-56

5 faulle çıkan: 37.50 Obasohan (ERA Nymburk)

İZMİR (AA) - Rusya'nın Nizhny Novogorod kentindeki FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Çekya ekibi ERA Nymburk'u 84-73 mağlup eden Pınar Karşıyaka yarı finalde İspanyol Casademont Zaragoza'nın rakibi oldu.

Karşılaşmanın başında Tuma, Zimmerman ve Hruban'ın basketleriyle 8-2 üstünlük kuran rakibine M'Baye, Morgan ve Taylor'la 8-0'lık seriyle cevap veren Pınar Karşıyaka 10-8 öne geçti. Son dakikasına 22-22 eşitlikle girilen periyodu ERA Nymburk 24-22 üstün tamamladı.

İkinci periyotta her iki takımın da sayılar ürettiği ilk 5 dakikalık bölüm 31-31 eşitlikle geçildi. Kalan bölümde daha etkili olan ERA Nymburk, 5 sayılık farka (41-36) ulaştığı periyodu 41-38 üstün tamamladı.

Üçüncü periyodun başında 43-38 üstünlük kuran rakibi karşısında Henry ve M'Baye ile 8-0'lık seri bulan Pınar Karşıyaka, 24. dakikada 46-43 öne geçti. Henry'nin sayılarıyla etkili olan Pınar Karşıyaka tekrar geriye düşse de Metecan Birsen'in son saniyede bulduğu basketle periyodu 56-55 galip bitirdi.

Karşılıklı basketlerle geçilen son periyotta son 4 dakikaya 69-69 eşitlikle girildi. Dalton'un basketiyle 71-69 öne geçen rakibi karşısında M'Baye, Taylor ve Morgan'la 9-0'lık seri yakalayan Pınar Karşıyaka, 38. dakikada farkı 7 sayıya çıkardı: 78-71. Etkili oyununu sürdüren Türk temsilcisi müsabakadan 84-73 galip ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyorHenüz bebekken terk edilmişti! Şimdi herkes peşinden koşuyor
İzmir'de küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandıİzmir'de küçükbaş hayvan çaldığı öne sürülen 3 kişi tutuklandı

İzmir Namaz Vakitleri 6 Mayıs Perşembe

İmsak
04:27
Sabah
06:02
Öğle
13:13
İkindi
17:02
Akşam
20:14
Yatsı
21:43

İzmir Nöbetçi Eczaneler 6 Mayıs Perşembe

Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Aliaga
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Balcova
Esenler Eczanesi
Bayindir
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Esenler Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

İzmir'de durdurulan araçta uyuşturucu ve tabanca ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Malatya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

Bursa'da 10 yıldır aynı mahalleye gelen leylek Yaren'in 3 yavrusu dünyaya gözlerini açtı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Dünya Dans Günü'nde öğrencilerini dansın büyük ustalarıyla buluşturdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.