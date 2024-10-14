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Basketbol Gelişim Merkezi nerede? Basketbol Gelişim Merkezi'ne nasıl gidilir? Basketbol Gelişim Merkezi ulaşım ve yol tarifi

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
14.10.2024 15:38
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Basketbol Gelişim Merkezi (BGM), genç oyuncuların ve amatör sporcuların basketbol becerilerini geliştirmeyi amaçlayan bir spor merkezidir. Türk basketbolu için büyük önem taşıyan bu merkez, Merkezi, kapılarını Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanan 37. Erkekler Cumhurbaşkanlığı Kupası müsabakasıyla açmıştır.

Basketbol Gelişim Merkezi nerede? Basketbol Gelişim Merkezi'ne nasıl gidilir? Basketbol Gelişim Merkezi ulaşım ve yol tarifi

Basketbol Gelişim Merkezi (BGM), İstanbul'da Türkiye Basketbol Federasyonu'na bağlı olarak hizmet veren bir tesistir. Türk basketbolu için büyük önem taşır. Tesiste 1 adet 10 bin kişi seyirci kapasiteli ana salon bulunmaktadır.

Buna ek olarak Basketbol Gelişim Merkezi'nde 1 adet 1000 kişi seyirci kapasiteli A milli takımlar antrenman sahası, altyapı takımlarınca kullanma imkanı olacak 3 tane 500'er kişilik salon, basketbol lisesi, kardiyo ve fitness salon, yerli ve yabancı takımların kullanım imkanı bulabileceği otel ve kamp merkezi, 3x3 basketbol sahası, etkinlik ve konser alanı, yeme-içme alanı ve sosyal alanlar yer almaktadır.

Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi Dünyanın sayılı basketbol üslerinden biri olmaya adaydır. Çevre dostu bir tesis olma özelliği de taşıyan tesiste, 15 bin metrekarelik yeşil alan ve güneş panellerinden enerji üretme teknolojisi mevcuttur.

Eğer Zeytinburnu'nda bulunan Basketbol Gelişim Merkezi'ne gitmek isteniyorsa, toplu taşıma veya özel araçla bu mekana ulaşım sağlanabilir. Metro, otobüs veya dolmuş hatları ile Zeytinburnu'na kolayca ulaşmak mümkündür.

Basketbol Gelişim Merkezi nerede?

Basketbol Gelişim Merkezi Zeytinburnu'nda bulunan ve 2018'de yıkılan Abdi İpekçi Arena'nın yerine inşa edilmiştir. Tam adresi "Kazlıçeşme Mah., 10. Yıl Cad. No: 2/1, 34020 Zeytinburnu/İstanbul" şeklindedir.

Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi ulaşım, hem metro ve otobüs hatlarıyla hem de özel araçla oldukça pratik bir şekilde sağlanabilmektedir. Bu merkez basketbolun yaygınlaştırılması ve genç yeteneklerin keşfedilmesi için önemli bir rol oynamaktadır.

Basketbol Gelişim Merkezi'ne nasıl gidilir?

Zeytinburnu Basketbol Gelişim Merkezi'ne gitmek isteyenler için en iyi yöntem telefondaki harita uygulamasını açarak Basketbol Gelişim Merkezi yol tarifi alarak en hızlı güzergahı bulmaktır. Ayrıca, M1A metro hattını kullanarak Zeytinburnu İstasyonu'na inebilir, buradan çıktıktan sonra otobüs duraklarına yönelip merkezi hedefleyen otobüslerden birine binebilir veya yürüyerek kısa bir mesafede merkeze ulaşılabilmektedir.

Basketbol Gelişim Merkezi Salonu, çeşitli etkinliklerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için de titizlikle planlanmıştır. Merkez, hem genç hem de profesyonel sporcuların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla geniş bir alan sunmakta, antrenmanlara uygun bir tesistir.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikler için Basketbol Gelişim Merkezi oturma planı‘nı inceleyerek hangi koltukların rezervasyonlu olduğunu ve katılımcıların nerede oturacağını önceden öğrenmek oldukça kolaydır. Zeytinburnu'ndaki Basketbol Gelişim Merkezi kapasitesi, düzenlenen etkinliklere ve antrenmanlara göre değişiklik göstererek katılımcıların ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

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Anahtar Kelimeler:
Basketbol
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