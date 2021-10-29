Basketbol: Haftanın programı

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nde altıncı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde üçüncü hafta müsabakaları oynayacak. Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde beşinci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın maç programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Lig

Yarın:

13.00 Beşiktaş Icrypex-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.30 Büyükçekmece Basketbol-Aliağa Petkimspor (Gazanfer Bilge)

18.00 Galatasaray Nef-Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

20.15 Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji (Ankara)

31 Ekim Pazar:

15.30 Fenerbahçe Beko-Gaziantep Basketbol (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Pınar Karşıyaka-Semt77 Yalovaspor (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.15 TOFAŞ-Anadolu Efes (TOFAŞ)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 Çankaya Üniversitesi-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Ankara)

15.00 BOTAŞ-Antalya 07 Basketbol (ANKARA DSİ)

16.30 Fenerbahçe Safiport-Galatasaray (Metro Enerji)

31 Ekim Pazar:

13.00 Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.00 Elazığ İl Özel İdare-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Hatayspor (Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu)

- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 TED Ankara Kolejliler-Akran Gemlik Basketbol (TOBB ETÜ)

Yarın:

14.00 Fethiye Belediyespor-Mamak Belediyesi (Fethiye Beşkaza)

15.45 Sigortam.net-Samsunspor (Cebeci İBB)

17.30 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Bornova Belediyesi Karşıyaka (Kurtdereli)

31 Ekim Pazar:

14.00 Beysu Konyaspor Basketbol-Mersin Büyükşehir Belediyesi (Selçuklu Belediyesi)

15.45 Manisa Büyükşehir Belediyespor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Muradiye)

17.30 OGM Ormanspor-Akhisar Belediye Basketbol (M. Sait Zarifoğlu)

1 Kasım Pazartesi:

18.00 Finalspor-Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor (Naim Süleymanoğlu)



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