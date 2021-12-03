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Basketbol: Haftanın programı

03.12.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nde 11'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 7'nci, Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'nde ise 10'uncu hafta maçları yapılacak

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'ne 11'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 7'nci ve Misli.com Türkiye Basketbol Ligi'ne 10'uncu hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

Bugün:

19. 00 Pınar Karşıyaka-Galatasaray Nef (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

4 Aralık Cumartesi:

13.00 Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka (Şahinbey)

15.30 Türk Telekom-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Ankara)

18.00 Beşiktaş Icrypex-TOFAŞ (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.15 Frutti Extra Bursaspor-Aliağa Petkimspor (TOFAŞ)

5 Aralık Pazar:

15.30 Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Semt77 Yalovaspor-Büyükçekmece Basketbol (90. Yıl)

20.15 Anadolu Efes-Bahçeşehir Koleji (Sinan Erdem)

- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

4 Aralık Cumartesi:

13.00 Galatasaray-Nesibe Aydın (Şehit Mustafa Özel)

16.30 Fenerbahçe Safiport-Antalya 07 Basketbol (Metro Enerji)

18.30 Çankaya Üniversitesi-UMF Yapı İzmit Belediyespor (Ankara)

5 Aralık Pazar:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Elazığ İl Özel İdare (Naim Süleymanoğlu)

15.00 BOTAŞ-OGM Ormanspor (Ankara DSİ)

16.00 Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta (Kadir Has Kongre Merkezi)

6 Aralık Pazartesi:

14.00 ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi-Hatayspor (Servet Tazegül)

- Misli.com Türkiye Basketbol Ligi:

Bugün:

18.00 Akhisar Belediye Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Akhisar Belediye)

4 Aralık Cumartesi:

14.00 Akran Gemlik Basketbol-Fethiye Belediyespor (Gemlik)

15.45 Samsunspor-Mamak Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

17.30 TED Ankara Kolejliler-Sigortam.net (TOBB ETÜ)

5 Aralık Pazar:

14.00 Kocaeli Büyükşelir Belediyesi Kağıtspor-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

15.45 Mersin Büyükşehir Belediyesi-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Edip Buran)

17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Final Spor (Altındağ Atatürk)

6 Aralık Pazartesi:

18.00 OGM Ormanspor-Beysu Konyaspor Basketbol (M.Sait Zarifoğlu)

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