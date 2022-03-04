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Basketbol: Haftanın programı

04.03.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 22. hafta maçları yapılacak - Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne 20. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi ve Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'ne 22. hafta maçlarıyla devam edilecek. Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ise 20. hafta karşılaşmaları yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:

- ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Galatasaray Nef-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

15.30 HDI Sigorta Afyon Belediyesi-Beşiktaş Icrypex (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

18.00 Darüşşafaka-Aliağa Petkim (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)

20.15 Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)

6 Mart Pazar:

13.00 TOFAŞ-Frutti Extra Bursaspor (TOFAŞ)

15.30 Fenerbahçe Beko-Semt77 Yalovaspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

17.00 Türk Telekom-Anadolu Efes (Ankara)

20.15 Pınar Karşıyaka-Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

- Herbalife Nutrution Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Bugün:

13.30 Antalya 07 Basketbol-Fenerbahçe Safiport (Akdeniz Üniversitesi Gazi Mustafa Kemal)

Yarın:

13.00 OGM Ormanspor-BOTAŞ (M. Sait Zarifoğlu)

13.30 Beşiktaş HDI Sigorta-Bellona Kayseri Basketbol (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

14.00 Elazığ İl Özel İdare-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Elazığ İl Özel İdare)

14.30 Hatayspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi (Antakya)

16.30 Nesibe Aydın-Galatasaray (TOBB ETÜ)

17.00 UMF Yapı İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Kocaeli Atatürk)

- Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

18.00 Samsunspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

Yarın:

14.00 Mersin Büyükşehir Belediyespor-Fethiye Belediyespor (Edip Buran)

15.45 Mamak Belediyespor-Finalspor (Mamak Belediyesi)

17.30 Bornova Belediyesi Karşıyaka-Sigortam.net (Altındağ Atatürk)

6 Mart Pazar:

14.00 Akhisar Belediyespor-Beysu Konyaspor Basketbol (Akhisar Belediye)

15.45 TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor (TOBB ETÜ)

17.30 Akran Gemlik Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (Gemlk)

18.00 Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor-HDI Sigorta Antalya Güneşi (Şehir Polis Recep Topaloğlu)

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