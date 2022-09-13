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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

13.09.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TKBL takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda grup maçları başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele edeceği Kadınlar Federasyon Kupası'nda grup maçları bugün oynanan sekiz başladı.

Maçlarda şu sonuçlar alındı:

Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor-Kırklareli Basketbol: 73-49

Diba-Karşıyaka Çarşı Koleji: 107-43

Turgutlu Belediyespor-Urla Belediyesi: 75-66

Elazığ Basketbol-Elazığ İl Özel İdare: 70-79

Botaş Gelişim-Tourism X Boğaziçi Basketbol: 63-61

HDI Sigorta Yalova VIP-İzmit Belediyespor: 63-79

Fenerbahçe Gelişim-Emlak Konut Gelişim: 22-31

Alanya Belediyesi Antalya Güneşi-Tarsus Belediyesi: 24-49

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