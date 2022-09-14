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Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

14.09.2022 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kupanın grup maçlarında ikinci gün tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda ikinci gün maçları oynandı.

Müsabakalarda şu sonuçlar alındı:

Karşıyaka Çarşı Koleji-Elazığ Basketbol: 35-109

Kırklareli Basketbol-Turgutlu Belediyespor: 88-66

Elazığ İl Özel İdare-Diba: 73-55

Urla Belediyesi-Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor: 67-71

İzmit Belediyespor-Alanya Belediyespor Antalya Güneşi: 63-47

Tourism X Boğaziçi Basketbol-Fenerbahçe Gelişim: 80-65

Tarsus Belediyesi-HDI Sigorta Yalova VIP: 88-55

Emlak Konut Gelişim-Botaş Gelişim: 38-75

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