Basketbol: Kadınlar Federasyon Kupası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi takımlarının mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda finalistler belli oldu.

Eskişehir'in ev sahipliğinde düzenlenen turnuvaya yarı final maçlarıyla devam edildi. Yapılan karşılaşmaların ardından Elazığ İl Özel İdare ile Tarsus Belediyespor adlarını finale yazdırdı.

Yarı final maçları ve alınan sonuçlar şöyle:

Tourism X Boğaziçi Basketbol-Elazığ İl Özel İdare: 59-69

Kırklareli Basketbol-Tarsus Belediyespor: 71-90

- Final maçı yarın

Organizasyonda final maçı yarın yapılacak.

Elazığ İl Özel İdare ile Tarsus Belediyespor arasında Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda yapılacak final müsabakası saat 15.00'te başlayacak.



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