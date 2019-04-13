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Basketbol maçında pembe top ile kansere dikkat çekildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 19:26 | Son Güncelleme

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Edremit Belediyesi Gürespor ve İstanbul Üniversitesi Gelişim kadın basketbol takımları arasındaki maç, kansere dikkat çekmek amacıyla, pembe topla yapılan hava atışıyla başladı.

Abdülkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Edremit Belediyesi Gürespor ve İstanbul Üniversitesi Gelişim kadın basketbol takımları arasındaki maç, kansere dikkat çekmek amacıyla, pembe topla yapılan hava atışıyla başladı.

Edremit Spor Salonu'nda, Edremit Belediyesi Gürespor ile İstanbul Üniversitesi Gelişim kadın basketbol takımları arasında Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi karşılaşması oynandı. Kansere dikkat çekmek amacıyla maçta hava atışı, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı tarafından pembe topla yapıldı. Konuk ekip oyuncuları da giydikleri formalarla kansere dikkat çekti. Maçı izlemeye gelen taraftarlar, 'Farkında ol sevdiklerinle kal', 'Kansersiz yaşam elinizde', 'Kanserden değil geç kalmaktan kork' ve 'KETEM yanınızda kanser uzağınızda' yazan dövizlerle hem takımlara destek oldu hem de kansere dikkat çekti.

Kanserin artık en önemli sağlık sorunlarından biri olduğunu belirten Kaymakam Ali Sırmalı, "Kanserle mücadelede özellikle erken tanı çok önemli. Bugün biz burada erken tanıyla ilgili olarak bir farkındalık yaratmak için bayan basketbol maçında pembe top ile bir hava atışı yaptık. Bu farkındalık için her iki takım oyuncularına bize verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Kaymakam Sırmalı, Edremit'te kanserde erken tanıyla ilgili hem devlet hastanesinde hem de sağlıklı yaşam merkezinde çalışmalar olduğunu belirterek, herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet etti.

Edremit İlçe Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Burakcan ise "Bilindiği gibi kanser ülkemizin en önemli sağlık sorunlarından bir tanesi. İlçemizde de bu sağlık sorununa dikkat çekmek amacıyla buradayız. İlçemizde faaliyetlerimiz, hem hastanede hem de sağlıklı yaşam merkezlerimizde erken tanı amaçlı yaptığımız testlerimiz devam etmektedir. Tüm vatandaşlarımızı tahlillerini yaptırmak ve tanılarını daha erken koymak üzere merkezlerimize bekliyoruz" diye konuştu.

Karşılaşmada Edremit Belediyesi Gürespor, rakibi İstanbul Üniversitesi Gelişim'i 82-55 mağlup etti.

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