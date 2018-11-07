Basketbol salonunda korkunç olay

Tayvan'da bir basketbol salonunda kendi aralarında oynayan gençlerden biri beklenmedik bir olayla karşılaştı. Sporcu genç potaya smaç atmak için asılınca, pota bir anda üzerine devrildi. Devrilen pota tam göğsüne isabet eden genç olay yerinde ciddi şekilde bilincini kaybetti ve titremeye başladı.
Korkunç kaza sonrasında gencin durumu hakkında bilgi verilmezken sağlam şekilde yerleştirilmeyen basketbol potasının yol açtığı kaza, tedbir alınmadığını gözler önüne serdi.
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