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Basketbol salonunda korkunç olay

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 15:30 | Son Güncelleme

Tayvan'da bulunan bir basketbol salonunda kendi aralarında oynayan gençlerden biri potaya smaç atınca feci sonu yaşadı. Bir anda devrilen potanın altında kalan genç olay yerinde bilincini kaybetti. Yaşanan bu dehşet anları salonda bulunan güvenlik kamerasına kaydedildi.

Tayvan'da bir basketbol salonunda kendi aralarında oynayan gençlerden biri beklenmedik bir olayla karşılaştı. Sporcu genç potaya smaç atmak için asılınca, pota bir anda üzerine devrildi. Devrilen pota tam göğsüne isabet eden genç olay yerinde ciddi şekilde bilincini kaybetti ve titremeye başladı.

Korkunç kaza sonrasında gencin durumu hakkında bilgi verilmezken sağlam şekilde yerleştirilmeyen basketbol potasının yol açtığı kaza, tedbir alınmadığını gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
Tayvan basketbol Salon Pota Basket smaç

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