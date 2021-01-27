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Basketbol: Toplu sonuç

27.01.2021 19:21 | Son Güncelleme:
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında 5 maç yapıldı

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına 5 maçla devam edildi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 54-84

Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 72-67

Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol: 70-67

Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor: 88-85

Galatasaray-Samsun Canik Belediyespor: 123-41

Ligde 18. hafta mücadelesi 29 Ocak Cuma günü oynanacak İzmit Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.

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Ankara Namaz Vakitleri 27 Ocak Çarşamba

İmsak
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Sabah
07:54
Öğle
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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Ankara Nöbetçi Eczaneler27 Ocak Çarşamba

Betül Eczanesi
Cankaya
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