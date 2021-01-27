Basketbol: Toplu sonuç

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasına 5 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Birevim Elazığ İl Özel İdare: 54-84
Hatay Büyükşehir Belediyespor-BOTAŞ: 72-67
Nesibe Aydın-Bellona Kayseri Basketbol: 70-67
Fenerbahçe Öznur Kablo-OGM Ormanspor: 88-85
Galatasaray-Samsun Canik Belediyespor: 123-41
Ligde 18. hafta mücadelesi 29 Ocak Cuma günü oynanacak İzmit Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta maçıyla tamamlanacak.