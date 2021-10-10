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Basketbol: Toplu sonuç

10.10.2021 23:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ING Basketbol Süper Ligi'nde 3. hafta 4 karşılaşmayla sona erdi

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftası oynanan 4 karşılaşmayla tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Gaziantep Basketbol - Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: 82-49

Semt77 Yalovaspor - HDI Sigorta Afyon Belediyesi: 63-51

Anadolu Efes - Pınar Karşıyaka: 78-77

Büyükçekmece Basketbol - Türk Telekom: 81-71

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