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Basketbol: Toplu sonuç

06.03.2022 21:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftasında 3 maç oynandı

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftasında 3 maç yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Akhisar Belediyespor-Beysu Konyaspor Basketbol: 78-82

TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor: 72-68

Akran Gemlik Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 73-72

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