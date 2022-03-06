Basketbol: Toplu sonuç

İSTANBUL (AA) - Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 22. haftasında 3 maç yapıldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Akhisar Belediyespor-Beysu Konyaspor Basketbol: 78-82

TED Ankara Kolejliler-OGM Ormanspor: 72-68

Akran Gemlik Basketbol-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor: 73-72



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