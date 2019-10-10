HABER

Basketbolcu Kanter’in babasının FETÖ davası yine ertelendi

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2019 16:13 | Son Güncelleme

NBA’da oynayan FETÖ firarisi Enes Kanter’in babası Mehmet Kanter’in Tekirdağ’da FETÖ’den yargılandığı dava, 21 Ocak 2020 tarihine ertelendi.2017 Haziran ayında Namık Kemal Üniversitesi’ne yönelik FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul’da gözaltına alınıp Tekirdağ’a getirilen NBA’da oynayan FETÖ’cü Enes Kanter’in babası Prof.

NBA’da oynayan FETÖ firarisi Enes Kanter’in babası Mehmet Kanter’in Tekirdağ’da FETÖ’den yargılandığı dava, 21 Ocak 2020 tarihine ertelendi.
2017 Haziran ayında Namık Kemal Üniversitesi’ne yönelik FETÖ soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda İstanbul’da gözaltına alınıp Tekirdağ’a getirilen NBA’da oynayan FETÖ’cü Enes Kanter’in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter’in emniyetteki işlemleri tamamlanarak Tekirdağ Adliyesine sevk edilmişti. Kanter, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Daha önce ertelenen duruşmaya Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki tutuksuz sanık Mehmet Kanter ve avukatı Fazıl Erat katıldı. Dava, mahkeme başkanının Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü’nden gelen yazıyı okumasıyla başladı. Okunan yazıda sanığa ait cep telefonunda örgütün ele başı Fetullah Gülen’e ait bir fotoğraf bulunduğu ifade edildi.

“Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir”
Buna karşılık savunmasını yapan kanter, "Telefonuma Fetullah Gülen’in fotoğrafını yüklemedim. Çocuklar internette dolaşırken yanlışlıkla indirmiş olabilir" dedi. Sanığın avukatı Fazıl Erat’da Mehmet Kanter’in suçsuz olduğunu ifade ederek, müvekkilini berat edilmesini talep etti.
Cumhuriyet Savcısı sanığın dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığına iade edilip incelenmesini talep etmesinin ardından, mahkeme heyeti duruşmayı, dosyanın cumhuriyet başsavcılığına iade edilmesini öngörerek 21 Ocak 2020 tarihine erteledi.
Hazırlanan iddianamede, FETÖ firarisi NBA’da basketbolu Enes Kanter’in babası Mehmet Kanter’in "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

İşte harekatta kullanılan silahlarİşte harekatta kullanılan silahlar
Diyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahaleDiyarbakır'da HDP'lilerin izinsiz açıklamasına müdahale
MSB: Teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandıMSB: Teröristlerin saldırısında masum sivil vatandaşlarımız yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Türkiye'nin operasyonunun ardından Esad rejiminden açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'harekat'la ilgili yeni açıklama

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

İbrahim Tatlıses'ten 'Barış Pınarı Harekatı' yorumu

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

Barış Pınarı'nda iki köy terörden arındırıldı! Akar'dan açıklama

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

ABD Senatosu'ndan Türkiye'ye karşı skandal hamle!

Anne memureye esnek çalışma yolda

Anne memureye esnek çalışma yolda

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.