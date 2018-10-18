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Basketbolcu Zaza Enden tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 21:31 | Son Güncelleme

Basketbolcu Zaza Enden tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Basketbolcu Zaza Enden, organize suç örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yürütülen soruşturma kapsamında organize suç örgütü üyeliğinden aranan Gürcistan asıllı basketbolcu Zaza Enden’in İstanbul’da yaşadığı belirlendi.

Bunun üzerine, Enden'in yakalanması için İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Enden, Rize’de düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Enden, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Basketbolcu Zaza Enden tutuklama

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