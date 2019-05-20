Basketbolculardan 'çocuk hastalara' anlamlı ziyaret

Elif VARAN-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL,(DHA) - Galatasaray, Beşiktaş ve Darüşşafakalı basketbolcular, çocuk hastaları ziyaret ederek, moral verdi.

Bahçelievler Memorial Hastanesi’nde tedavi gören çocuklarla moral ve motivasyon bir araya gelen oyuncular arasında; Galatasaray Doğa Sigorta’dan Göksenin Köksal ile Caner Erdeniz, Beşiktaş Sompo Japan’dan Erkan Veyseloğlu ve Ömer Umut Al, Darüşşafaka Tekfen’den Emircan Koşut ve Berk Demir vardı. Pediatri polikliniğindeki çocuk hastalarla buluşan basketbolun yıldızları, miniklerle sohbet ederek onlara hediyeler verdi. Oyuncular, poliklinikteki keyifli dakikaların ardından hematoloji tedavisi gören çocukları da kattaki odalarında ziyaret etti.

“KARDEŞLERİMİZE MORAL AMAÇLI GELDİK”

Böyle bir organizasyonun içinde bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren Göksenin Köksal, “Kardeşlerimize moral amaçlı geldik. İdmanlardan ve maçlardan boşluk bulabildiğimiz sürece gelmeye devam edeceğiz. Burada kardeşlerimize hediyelerini verdik, fotoğraf çekildik. Güzel bir organizasyon, daha fazla burada bulunacağız” dedi.