HABER

Basketbolculardan çocuk hastalara anlamlı ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 10:16 | Son Güncelleme

Galatasaray, Beşiktaş ve Darüşşafaka takımlarında forma giyen basketbolcular, çocuk hastalara moral ziyaretinde bulundu.

Galatasaray, Beşiktaş ve Darüşşafaka takımlarında forma giyen basketbolcular, çocuk hastalara moral ziyaretinde bulundu. Basketbolcular, çocuk hastalarla fotoğraf çekilerek onlara hediyeler verdi.

Galatasaray Doğa Sigorta takımından Caner Erdeniz, Göksenin Köksal, Beşiktaş Sompo Japan takımından Erkan Veyseloğlu, Ömer Utku Al ve Darüşşafaka Tekfen takımından Berk Demir ve Emircan Koşut, Bahçelievler Memorial Hastanesi’nin pediatri bölümü ve onkoloji bölümünde tedavi gören çocuk hastalara moral ziyaretin bulundu. Ziyaret esnasında çocuklarla oyun oynayan ve onlarla sohbet eden basketbolcular, çocukların tedavileri ile ilgili olarak da doktorlardan bilgi aldı. Ziyarette çocuklarla hatıra fotoğrafı çekilen basketbolcular, çocukları hediyeleri ile sevindirdi.

Basketbolcular ziyaret ilgili şöyle konuştu:
Göksenin Köksal, ’’Buraya Darüşşafaka’dan, Beşiktaş’tan ve Galatasaray olarak kardeşlerimize moral amaçlı geldik. İdman ve maçlardan mümkün olduğunca boşluk bulabileceğimiz sürece inşallah gelmeye devam edeceğiz. Kardeşlerimize hediyeler verdik, fotoğraflar çekildik. Güzel bir organizasyon, inşallah daha fazla buraya geleceğiz’’.

Ömer Utku Al, ’’Buradaki küçük kardeşlerimizin güler yüzünü gördükçe bizim de yüzümüz gülemeye başladı. Zamanımız oldukça elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Küçük kardeşlerimizi ziyaret ederek hediyelerimiz verdik’’.

Emircan Koşut, ’’Onların yüzlerine biraz gülümseme koyabildiysek ne mutlu bize. Beşiktaş, Galatasaray ve Darüşşafaka’dan arkadaşlarımızla buraya bunun için geldik. İyi bir ortam vardı. Herkes neşeliydi, bizde o yüzden sevinçliyiz. Fırsatımız oldukça ziyaretlere gelmeyi çok isteriz’’.

Berk Demir, ’’Böyle güzel bir organizasyonda bulunmak çok keyifli ve mutluluk vericiydi. Küçük kardeşlerimizin mutluluklarına ortak olduk. Umarım fırsat buldukça sık sık geliriz, tekrardan onlar mutluluklarını paylaşmak isteriz. Çok güzel bir organizasyondu. Hepimiz burada olmaktan mutluyuz’’.

Erkan Veyseloğlu, ’’Onlar bizim geleceğimiz, benim de bir kızım var. Hayatımızı onlar için yaşıyoruz. Buradaki çocuk hastalar biraz moral desteği sağladıysak ne mutlu bize. Umarım en yakın zamanda sağlıklarına kavuşurlar ve güzel güzel oyunlarını oynarlar’’.

PARTNERHangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?Hangi Fenerbahçeli sporcu ile aşk aşıyor?
İzinsiz drone kullanmaya 5 yıl hapis cezası varİzinsiz drone kullanmaya 5 yıl hapis cezası var
Hepsini Türkiye üretti! İşte son teknoloji hava savunma sistemiHepsini Türkiye üretti! İşte son teknoloji hava savunma sistemi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

''Fatih Terim bana tokat attı''

''Fatih Terim bana tokat attı''

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Süleyman Soylu'dan Ekrem İmamoğlu tepkisi: Bir tehlike var!

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Efsane isimler Survivor'a geri dönüyor! Acun bombayı patlattı

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Gören mest oldu! Muhteşem gece!

Iraklı liderden çarpıcı yorum: Sonumuz olur

Iraklı liderden çarpıcı yorum: Sonumuz olur

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

Yer: Adana! Hamile eşine yaptığı kan dondurdu

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hava savunma görevi lazer silahlarda! İşte Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Hepsini Türkiye üretti! İşte son teknoloji hava savunma sistemi

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı

MSB duyurdu: İmha edildi!

Son dakika Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Günlük burç yorumları 20 Mayıs Pazartesi - Ay ve Netptün'den sert etki!

Ay ve Netptün'den sert etki!

Üzerine televizyon düşen 3 yaşındaki Melek öldü

Minik Melek'in feci ölümü!

Caddeler doldu taştı! 19 Mayıs 100'üncü yılında böyle kutlandı

19 Mayıs 100'üncü yılında böyle kutlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.