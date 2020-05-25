Basketbolda Euroleague ve Eurocup Sezonları İptal Edildi

Avrupa basketbol ligleri Euroleague ve EuroCup 2019-2020 sezonları iptal edildi. Euroleague yönetimi bugün uzaktan katılım yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında alınan iptal kararını açıkladı.

Buna göre 12 Mart tarihinde alınan kararla maçları askıya alınan Turkish Airlines Euroleague ve 7DAYS Eurocup turnuvalarının kulüplerin de onayıyla iptal edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada ana liglerle birlikte Euroleague Basketball Gelecek Nesil Turnuvası ve Euroleague Akademi liglerinin de iptal edildiği ifade edildi.

Açıklamada yapılan değerlendirmeler sonucunda maçların oynanması gereken ülkelerde takımların, ekiplerin ve taraftarların sağlık koşullarının eşit olarak uygulanamayacağının anlaşıldığı, seyahat kısıtlamalarının maçla açısında sıkıntı yaratacağı, kısa sürecek antrenman ve hazırlık süreçlerinin sakatlıklara neden olabileceği endişesi ve benzeri nedenlerle kupa maçlarının iptal edildiği belirtildi.

Yapılan açıklamaya göre bu sezon için hem Turkish Airlines Euroleague’de hem de 7 DAYS Eurocup’ta herhangi bir takımın şampiyon ilan edilmemesine karar verildi.

Euroleague’de 2020-2021 sezonununsa 18 takımın katılımıyla düzenleneceği açıklandı. Bu takımlar arasında Türkiye’den, Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko da bulunuyor.

Anadolu Efes bu yıl iptal edilen ligde lider konumda Fenerbahçe Beko da 8. sıradaydı.

