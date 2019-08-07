Basketbolla engelleri aştılar

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da doğuştan ya da çocuk felci, kanser veya kaza sonucu engelli kalan gençlerin hayatı, 7 ay önce kurdukları basketbol takımıyla değişti. 13 kişiden oluşan takım, Erzurum’u Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Garanti Basketbol 3'üncü Lig'de temsil edecek. Sporculardan Sebahattin Demirtaş, basketbolun hayatlarını değiştirdiğini belirterek, "Özel sporcu sandalyemiz olursa ligin tozunu atarız. Aksi takdirde basketbola veda edebiliriz ki bu da bizi çok üzer" dedi.

Erzurum'da doğuştan engelli olan, ya da geçirdikleri kazalar ya da hastalıklar nedeniyle tekerlekli sandalyeye mahkum kalan gençler, kentin ilk engelli basketbol takımını oluşturdu. Basketbol sayesinde hayatları değişen 1'i kadın, 13 sporcudan oluşan Gençlik Spor Engelli Basketbol Takımı, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Garanti Basketbol 3'üncü Lig'de mücadele edecek. Haftada 4 gün antrenman yaparak lige hazırlanan takımın tek en büyük ihtiyacı ise, özel sporcu sandalyesi.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'nce tahsis edilen özel engelli servisiyle evlerinden alınarak, salona getirilen engelli sporcular, keyifle çalışmalarını sürdürüyor.

Antrenmanlarda sokak sandalyelerini kullandıklarını söyleyen sporculardan Sebahattin Demirtaş (24), "Nasıl ki bir futbolcunun krampona, bir tenisçinin rakete ihtiyacı varsa bizim de özel sporcu sandalyesine ihtiyacımız var. Yedi ay önce bu işe gençlik spordaki hocamız Ali Ekber Erol'un bizleri evlerimizden çıkartıp tekerlekli sandalye basketboluyla tanıştırmasıyla başladı. Burada adeta yeniden doğduk. Ama yeteri kadar destek göremedik. Sokak sandalyeleri ile pes etmeden antrenmanlarımızı sürdürüyoruz. Maçlara kadar sandalye bulamazsak zaten bizi ligden düşürürler. Hayalimiz de başlamadan sona erer. Bir sandalyesinin fiyatı 15 bin TL. Bize 10 tane olsa yeterli" diye konuştu.

Takımın teknik direktörü Ali Ekber Erol ise, "Bu arkadaşların çoğu evlerinde hiçbir şey yapmadan oturuyordu. Adeta hayata küsmüşlerdi. Hepsiyle tek tek konuşup kurmayı planladığım takımdan bahsettim. Hepsinin yüzünde bir gülümseme oluştu. Kimi 'yaparım' dedi, kimisi de 'olur mu?' dedi. Biz 13 kişi ile takımımızı kurduk. Çoğu sokak sandalyesi ile antrenman yapıyor. Bu hem çok zor hem de sakatlanmalara neden olabilir. Elimizde olan birkaç özel sporcu sandalyesi var ama onlar da arızalı. Bu yıl Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Garanti Basketbol 3'üncü Lig'de mücadele edeceğiz. Çok iddialı bir takım olduk. Ekipmanımız, malzememiz ve forma eksiğimiz var. Bu hayallerin yıkılmaması için hayırseverler ve büyüklerimizden destek bekliyoruz" dedi.