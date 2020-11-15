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  4. Baskı ve tehditle para kazanmanın kolay yolunu bulan çeteye KOM yumruğu: 19 gözaltı

Baskı ve tehditle para kazanmanın kolay yolunu bulan çeteye KOM yumruğu: 19 gözaltı

15.11.2020 09:10 | Son Güncelleme:
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Denizli’de silahlı suç örgütü kurarak tefecilik, yağma ve kasten yaralama gibi toplamda 70 eylem gerçekleştiren çeteye yönelik Polis Özel Harekatı (PÖH) destekli operasyon düzenlendi.

Denizli’de silahlı suç örgütü kurarak tefecilik, yağma ve kasten yaralama gibi toplamda 70 eylem gerçekleştiren çeteye yönelik Polis Özel Harekatı (PÖH) destekli operasyon düzenlendi. 19 kişi gözaltına alınırken, çok sayıda silah, mermi, çek, senet ve dijital materyal ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube (KOM) ekipleri, Denizli ve ilçelerinde tefecilik yaparak para verdikleri şahıslardan baskı ve tehditle tahsilat yapan silahlı suç örgütü üyelerini takibe aldı. Kent genelinde tefecilik, tehdit, yağma ve kasten yaralama gibi toplam 70 farklı eylem gerçekleştiren çete üyelerinin kimliklerini belirleyen KOM ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Vatandaşları mağdur ederek haksız kazanç sağlayan çete üyelerininev, iş yeri ve araçları tek tek belirlendi. Geçtiğimiz günlerde örgütün tüm bağlantılarının açığa çıkartılması, elde edilen haksız kazancın tespit edilmesi ve faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla silahlı suç örgütüne üye olan ve örgütün gerçekleştirdiği eylemlerde yer alan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekatı (PÖH) destekli gerçekleştirilen operasyonda kent merkezi, Honaz, Sarayköy ve Acıpayam ilçelerinin dahil olduğu 28 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 19 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 699 adet mermi, 3 adet muşta, satır ile suç delili niteliğinde bulunan çok sayıda çek, senet, doküman ve dijital materyal ele geçirildi.
KOM ekipleri tarafından gözaltına alınan çete üyeleri emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 19 şüpheliden 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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