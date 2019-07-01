"Baskılar sendikal mücadelemizden geri adım attıramayacak"

"31 Mart yerel seçimleriyle yönetimleri değişen belediyelerde yetkili sendika olarak Bem-Bir-Sen'e yönelik devam eden sendikal baskıları kınıyoruz. Yaklaşık üç aydır üyelerimiz sendikamızdan istifaya zorlanmakta, sendika yöneticilerimiz yasaya aykırı biçimde sürgün niteliğinde görev değişiklerine tabi tutulmakta, sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyelerimiz işten atılmaktadır. Sendikamızdan istifa etmeleri için üyelerimize ve sendika yöneticilerimize yapılan baskılar, tehditler ve sürgünler sendikal mücadelemizden geri adım attıramayacaktır."

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Başkanlar Kurulunca, "Sendikamızdan istifa etmeleri için üyelerimize ve sendika yöneticilerimize yapılan baskılar, tehditler ve sürgünler sendikal mücadelemizden geri adım attıramayacaktır." açıklaması yapıldı.

- "Sendikamız suç duyurusunda bulunmaya devam edecek"

Sendikal baskılarla Bem-Bir-Sen'in 7 bin üyesinin istifa ettirildiği, 100'e yakın üyesinin ve sendika yöneticilerinin sürgün edildiği, sözleşmeli personel statüsündeki 77 üyenin işten atıldığı belirtilen bildirgede, şunlar kaydedildi:

"Bu üyelerimiz ve yöneticilerimizle ilgili hukuki mücadelemiz başlamıştır. Başta baskı yapan belediyelerle ilgili suç duyuları olmak üzere yasal mücadele yollarının tamamı kullanılmakta. Sendikamız hukuki mücadele çerçevesinde Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyesi başkanları ve yöneticileri hakkında 18 Haziran'da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca aynı gün İçişleri Bakanlığına da sendikal baskı yapan belediyelerle ilgili inceleme ve soruşturma talebinde bulunmuştur. Bundan sonra da aynı şekilde suç duyurusunda bulunmaya devam edecektir."

- "Sözleşmeli personele kadro verilmesi elzem"

Bildirgede, yerel yönetimlerde çalışan sözleşmeli personelin tamamının derhal kadroya geçirilmesi talep edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Sözleşmeli personellere süreli-süresiz, çalıştığı kuruma bakılmadan, hiçbir ayrıma ve kısıtlamaya tabi olmadan kadro verilmesi elzemdir. Bu konuda sendikamızın yürüttüğü çabaları önemsiyor, mücadelemizin kadro alınıncaya kadar devam ettirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sözleşmeleri feshedilen sözleşmeli personellerin de işlerine geri dönmesi için kadro verilmede 31 Mart 2019 milat kabul edilmelidir."

