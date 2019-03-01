"Baskılara dayanamayan" Flash TV kapandı

Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından Flash TV, yayın hayatına ara verdiğini duyurdu. Kanaldan yapılan yazılı açıklamada, "Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

Açıklamada, "Bağımsız medya en az bağımsız yargı kadar değerlidir" ifadesi de yer aldı.

Türk medyasında çıkan haberlerde, son dönemde bazı haber programlarını yayından kaldıran Flash TV'nin bir süre önce Bursa'daki 20 yıllık binası için de yıkım kararı verildiği hatırlatıldı.

DW/CÖ,AÜ

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