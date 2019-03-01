HABER

"Baskılara dayanamayan" Flash TV kapandı

01.03.2019 15:17 | Son Güncelleme

Türkiye'de 28 yıldır yayında olan televizyon kanalı Flash TV, "idari, siyasi ve mali baskıları" gerekçe göstererek yayın hayatına ara verdi.

Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından Flash TV, yayın hayatına ara verdiğini duyurdu. Kanaldan yapılan yazılı açıklamada, "Uzun süredir yaşadığımız ve artık çekilmez hale gelen baskılar nedeniyle bir süre sesimizi kısıyoruz. İktidar sahiplerinin hukuk tanımaz uygulamaları, idari ve siyasi baskılar dayanılmaz hal aldı. Tüm çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın zarar görmesini önlemek ve 28 yıllık televizyonculuk tarihimize gölge düşürmemek için yayınlarımıza bir süre ara vermek kararımızı kamuoyuna duyururuz" denildi.

Açıklamada, "Bağımsız medya en az bağımsız yargı kadar değerlidir" ifadesi de yer aldı.

Türk medyasında çıkan haberlerde, son dönemde bazı haber programlarını yayından kaldıran Flash TV'nin bir süre önce Bursa'daki 20 yıllık binası için de yıkım kararı verildiği hatırlatıldı.

DW/CÖ,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER'Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak''Sonun Vatan Şaşmaz gibi olacak'
'Balina Hapishanesi'nde tutulan 98 canlı serbest kalacak'Balina Hapishanesi'nde tutulan 98 canlı serbest kalacak
Trump'ın Kuzey Kore liderine "inanması" tepki gördüTrump'ın Kuzey Kore liderine "inanması" tepki gördü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Sigarada yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

Ankara merkezli 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu

06.00 itibarıyla yasaklandı!

06.00 itibarıyla yasaklandı!

O ülkede şiddetli deprem!

O ülkede şiddetli deprem!

Bir banka daha faizleri indirdi!

Bir banka daha faizleri indirdi!

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

57 bin kişinin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Flaş açıklama: Girerseniz vururuz!

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Balina Hapishanesi'nde tutulan 98 canlı serbest kalacak

'Balina Hapishanesi'nde tutulan 98 canlı serbest kalacak

O ülke 7.1 büyüklüğünde depremle ile sallandı!

O ülkede şiddetli deprem!

Irak'ın Cezayir maslahatgüzarı İstanbul'da öldü

Irak'ın Cezayir maslahatgüzarı İstanbul'da öldü

Somali'de bombalı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

Bombalı araçla saldırdılar: Çok sayıda ölü var

Mısır'da yaşanan tren faciasının ardından 'idam' için yasa teklifi

Büyük facia yaşanmıştı! 'İdam' cezası için yasak teklifi verdi

Malezya'yı karıştıran rüşvet iddiası

Malezya'yı karıştıran rüşvet iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.