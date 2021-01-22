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Baskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılar

22.01.2021 13:45 | Son Güncelleme:
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Baskın yapan polisi görünce masaların altına saklandılar

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde polisin bir kıraathaneye yaptığı kumar baskınında, bazı şüpheliler masaların altında ve tuvalette saklanırken yakalandı. Kıraathanedeki 16 kişiye, kumar oynadıkları ve koronavirüs tedbirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 50 bin 400 TL ceza kesildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gece saatlerinde ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi’ndeki bir kıraathanede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Kıraathaneye baskın yapan ekipler, çilingir vasıtasıyla kapıyı açıp iş yerine girdi. İçerideki kişilerden bazıları polisi fark edip masaların altına ya da tuvalete saklandı.

İçeride bulunan 15 kişiyle iş yeri sahibi Y.K.'ye, koronavirüs tedbirlerine uymadıkları ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 50 bin 400 TL idari para cezası kesildi. Ruhsat ve vergi levhasının olmadığı tespit edilen iş yeri sahibine ayrıca ‘kumar oynatmak’ suçundan adli işlem uygulandı.

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