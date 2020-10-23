HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini atarken görüntülendi

Baskın yapılacağını anlayan kadın uyuşturucu poşetini atarken görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 16:49 | Son Güncelleme

Antalya’da 100 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapılar koçbaşı ile kırıldı, maddeler tuvalet giderinde bulundu.

Antalya’da 100 polisin katılımıyla düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kapılar koçbaşı ile kırıldı, maddeler tuvalet giderinde bulundu. Bir kadının uyuşturucu madde poşetini balkondan atma anı ise droneye yansıdı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki Yeşildere, Gebizli ve Doğuyaka mahallelerinde uyuşturucu madde satan, ticaretini yapan, nakleden şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen sokak satıcılarının adreslerine Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri ve narkotik köpekleri eşliğinde girildi. Polis açılmayan kapı ve demir bariyerlerle kapatılan kapıları koçbaşı ile kırdı. 402 şüphelinin sorgusunun yapıldığı operasyonda uyuşturucu madde suçlarından aranan 4 şüpheli gözaltına alındı.
Aşık Veysel Caddesi üzerindeki bir siteye yapılan baskında, 2 şüpheliye uyuşturucu madde ticareti suçundan işlem yapıldı. 37 şüpheliye de gerekli adli ve idari işlemler yapıldığı belirtildi.
Evlerde yapılan aramalarda 128,5 gram eroin, 2 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlenmesinde kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.
Öte yandan, ekiplerin baskın anı havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde baskın yapılacağını anlayan kadının uyuşturucu maddeyi poşet içinde balkonda bahçeye atma anı saniye saniye yer aldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!Yepyeni Ford Puma ile şehirde kendini göster!
Mali müşavire rüşvet baskını kameradaMali müşavire rüşvet baskını kamerada
Saç dökülmesi bu alışkanlığınız yüzünden olabilir Saç dökülmesi bu alışkanlığınız yüzünden olabilir
1/
En Çok Okunan Haberler
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Borç yapılandırmanın ayrıntıları belli oldu
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Bakan Koca: Koronavirüs salgını tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Kahreden olay! Baba ile kızı 8 saat arayla hayatlarını kaybetti
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Antalya'da şoke eden olay! Rus otel sahibi 15 kişiyle gelip...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
Mahalleyi ayağa kaldırdı! Eşini başka kadının evinde görünce...
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Grip aşısıyla ilgili çok önemli gelişme!
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
Bomba gibi patladı! 1,5 milyon lira tazminat talep ediyor
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
İğrençlikleri bitmedi! Özel fotoğrafları önce ablasına, sonra...
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Bir e-posta attı, hepsi yakalandı
Diğer Haberler
Bursa'da korkunç olay! Kendisini bacağından vuran müşterisini arkadaşına öldürttü
Bursa'da korkunç olay! Kendisini bacağından vuran müşterisini arkadaşına öldürttü
Annesini korumak isteyen Şiyar Kılıç işkence edilip yangında öldürülmüş
Şiyar Kılıç işkence edilip yangında öldürülmüş
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Muhittin Böcek'in sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Edirne'ye Bulgar akını! Adım atacak yer kalmadı
Akın ettiler! Adım atacak yer kalmadı
Mali müşavire rüşvet baskını kamerada
Mali müşavire rüşvet baskını kamerada
Otostop yapan cinayet zanlısı 'Adana'ya gideceğini' zannedip, sivil polis aracına bindi
Otostop yapan cinayet zanlısı sivil polis aracına bindi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.