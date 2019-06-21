Baskın yapılan evde 21 kilo eroin bulundu

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, jandarma ekiplerince eve düzenlenen operasyonda, 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Yüksekova'ya bağlı Akpınar köyünün Duranlar mezrası Golegiri mevkisindeki evde uyuşturucu olduğu ihbarı alındı. Bunun üzerine jandarma ekipleri, eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, 21 kilo 138 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

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