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  4. Baskın yapılan evden 13 düzensiz göçmen çıktı

Baskın yapılan evden 13 düzensiz göçmen çıktı

01.02.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Baskın yapılan evden 13 düzensiz göçmen çıktı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince bir eve yapılan baskında 13 düzensiz göçmen yakalandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde polis ekiplerince bir eve yapılan baskında 13 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Olay, Darıca Abdi İpekçi Mahallesi’nde bulunan bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Darıca’da bir adreste kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı alan polis ekipleri, adrese baskın düzenledi. Baskında evde yapılan aramalarda Pakistan uyruklu 13 düzensiz göçmen yakalandı. Olayda göçmenlerin barındığı evin sahibi F.K. ile Türkiye’ye girişlerini sağlayan Pakistan uyruklu Ö.A. isimli şahıs gözaltına alındı.
Yakalanan göçmenler, işlemleri için İl Göç İdaresine gönderilirken, gözaltına alınan 2 şahsın ise “Göçmen Kaçakçılığı” suçundan adli mercilere sevk edileceği öğrenildi.

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