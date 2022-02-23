HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Baskında çatıya kaçtı bahanesi pes dedirtti: Telefonum çekmiyor

Baskında çatıya kaçtı bahanesi pes dedirtti: Telefonum çekmiyor

23.02.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sancaktepe'de teras kata düzenlenen kumarhane baskınında tombalaya oynayan 42 kişiye toplamda 76 bin 398 TL idari para cezası uygulandı. Telefonu çekmediği için çatıya çıktığını öne süren şüpheli, baskından kaçmak isterken polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan baskın sırasında çatıya kaçan bir kişi polise 'Telefonum çekmiyor' şeklinde beyanda bulundu.

Baskında çatıya kaçtı bahanesi pes dedirtti: Telefonum çekmiyor

Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler Sancaktepe'de bir teras katın kumarhaneye çevrildiğini belirledi. Sarıgazi Mahallesi Ördek Sokak'taki adres polis ekipleri tarafından takibe alındı. Akşam saatlerinde çok sayıda kişinin binaya toplu şekilde girdiğini gören ekipler saat 21.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı.

İçeriye giren ekipler çok sayıda kişinin tombala oynadıklarını gördü. Ardından çatıya çıkan polis ekipleri, telefonla konuşan bir kişiyle karşılaştı. Şüpheli şahıs telefonu çekmediği için çatıya çıktığını iddia ederken, kumar oynayanlara ceza yağdı.

CEZA YAĞDI

Kumar oynayan 42 kişiye Kabahatler kanununun 34. Maddesi gereğince toplamda 76 bin 398 TL idari para cezası uygulandı. Kumar malzemesi olarak kullanılan 1 tombala makinası, 1 TV, 1 Kamera, 100 tombala kartı, 300 tombala pulu, 90 tombala topu el konuldu. Kumarhaneyi işlettiği iddia edilen Pehlivan B. (51) hakkında adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Düzce'de pes dedirten olay! ''Anne köpek dünyaya küstü''Düzce'de pes dedirten olay! ''Anne köpek dünyaya küstü''
Ukraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyorUkraynalılar: İnsanlar evlerini ve arabalarını satıyor
Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken sözler: Savaş çıkarsa...
Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Gram altın, ons altın, dolar… Piyasalar Perşembe gününe odaklandı! İşte altın ve dolar için son dakika gelişmeleri

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Putin'in çıkışı sonrası kekeledi! Toplantıda gergin anlar

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Yeni dönem başlıyor! Maske zorunluluğu…

Yayınlanan video olay oldu, Metin Özkan'dan açıklama geldi

Yayınlanan video olay oldu, Metin Özkan'dan açıklama geldi

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Esra Erol'da çığlıkları gündem olmuştu! Kayınpederinin "Bu kaçıncı eşin?" sorusu Ceylan'ı çileden çıkardı

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

Para sayarken gördü, şimdi her yerde 5 liranın sahibini arıyor

İlginizi Çekebilir

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bacakları tam 50 kilo! Görenler şaşkınlığını gizleyemedi

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Sonuçları hayrete düşürdü! Ölmesine rağmen...

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Sıfır israfı destekledi! “Spermi boşa harcamayın”

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.