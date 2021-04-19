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Baskında yakalanınca tuvalet kağıdını maske yaptı

19.04.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta kapalı olması gereken saatte açık olan kahvehanede okey oynayanlara düzenlenen baskında ilginç anlar yaşandı. 10 kişiye para cezasının kesildiği baskında, 2 kişi saklandıkları tuvalette yakalandı. Tuvaletten yakalanan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti.

Baskında yakalanınca tuvalet kağıdını maske yaptı

Koronavirüs ile mücadelede tedbirler sıkılaştırılarak devam ederken, polis ekipleri de denetimlerini sürdürüyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bir kahvehanenin kısıtlama saatinde açık olduğunu öğrenen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kıraathaneye baskın düzenleyen polisler, içeride 10 kişi olduğunu ve oyun oynadığını tespit etti.

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Polisin geldiğini fark eden 2 kişi, ışıklarını kapattıkları tuvalete saklandı. Polis ekipleri içeride arama yaptı. Tuvaletin kapısının kilitli olduğunu fark eden ekipler, içerdekilere kapıyı açmalarını söyledi. Tuvaletin içinde karanlıkta saklanan 2 kişi, kapıyı açarak dışarı çıktı. Tuvaletten çıkan bir kişinin, tuvalet kağıdını maske olarak yüzüne takması dikkat çekti. Durumu fark eden polis ekipleri, yüzüne tuvalet kâğıdı takan kişiye maske getirdi. Polis ekipleri yaptıkları baskında herkesi maske takmaları konusunda uyardı. Koronavirüs tedbirlerini ihlal eden kahvehane sahibi ile 9 kişiye para cezası kesildi.

DHA

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maske Esenyurt

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