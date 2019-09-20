"Başkomser Nevzat, rastlantı sonucu ortaya çıktı"

"Başkomser Nevzat, tümüyle rastlantı ya da biraz zorunluluk sonucu ortaya çıkan bir karakter." diyen yazar, romanındaki bu karakterin "Sis ve Gece" yayımlandıktan sonra 1998 yılında bir gazetede hikaye yazmaya başlamasıyla ortaya çıktığını ifade etti.

Ahmet Ümit, "Aşkımız Eski Bir Roman"ın 30 yıllık yazarlık hayatında, okurlarıyla buluşan 27. kitabı olduğunu anımsatarak, 13 romanın dördünde Başkomser Nevzat'ın yer aldığını, diğerlerinin bağımsız romanlar olduğunu kaydetti.

İSTANBUL (AA) - Yazar Ahmet Ümit, "Başkomser Nevzat, tümüyle rastlantı ya da biraz zorunluluk sonucu ortaya çıkan bir karakter." dedi.

Ümit, bir gerçek kişi ve iki sinema karakteri olmak üzere üç figürden yola çıkarak yazdığı Başkomser Nevzat'ı "Eski İstanbullu kendisi, Balat'ta bir evi var. Karısıyla kızı kendisi için koyulan bir bombanın patlaması sonucu öldürüldü hala onların katilini bulamadı. İstanbul'daki cinayet masasının çok önemli bir elemanı." ifadeleriyle anlattı.

- "Bu kitap bir tür başlangıç"

Romanında içinde Nevzat'ın olduğu üç farklı hikayeye yer verdiğini belirten Ümit, şunları söyledi:

"Bildiğiniz hakiki klasik damardan polisiye. Polisiyede 'Katil kim?' sorusunun etrafında gezeriz ya saf polisiye yani. Cinayetler işleniyor, Başkomser Nevzat ve ekibiyle beraber olayı çözmeye çalışıyoruz. Okur da cinayetlerin peşinde koşan kişiler. Bu kitap büyük bir edebiyat şöleninin ilk kitabı, bir tür başlangıç. Planımız şu, giderek araya bir şeyler koyup en sonunda şu an üzerinde çalışmakta olduğum 'Berlin-Bergama' romanını yayımlamak. Asıl tarihi tezli olan roman o, ona çalışıyorum."

İlk kitabının Deniz Yayıncılık, daha sonra Cem Yayınevi, Can Yayınları, Om Yayınları, Doğan Kitap ve Everest Yayınları'ndan yayımlandığını anlatan Ümit, son romanıyla birlikte kitaplarının Yapı Kredi Yayınlarından çıkacağını ifade etti.