HABER

Başkonsolosluğa saldırının arkasından PKK çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2018 15:13 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı düzenleyen ve Hollanda güvenlik güçlerince gözaltına alınan şüphelinin 1983 doğumlu Ercan Polater olduğu belirlendi - Adana'da kapatılan 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından terör örgütü PKK/KCK'ya üye olduğu gerekçesiyle kırmızı bültenle aranan Polater'in geçmişte Hollanda'ya iltica başvurusunda bulunduğu öğrenildi - Başvurusu 2004'te kabul edilen şüphelinin Türkiye'ye iadesi için daha önce defaatle başvuruda bulunulduğu ancak taleplerin şüphelinin mülteci statüsünde olduğu gerekçesiyle Hollanda makamlarınca reddedildiği aktarıldı - Mültecilerin hukuki statüsünü düzenleyen BM sözleşmesi doğrultusunda iltica talebinde bulunan bir kişinin kendi ülkesinde terör suçu işlemesi durumunda mültecilik statüsünün verilmemesi gerekiyor

SERTAÇ BULUR - Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna molotofkokteylli saldırı düzenleyen ve Hollanda güvenlik güçlerince gözaltına alınan şüphelinin Ercan Polater olduğu öğrenildi.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, 11 Ağustos'ta yerel saatle 22.10'da Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğu'na düzenlenen molotofkokteylli saldırının faili, Hollanda polisince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüphelinin 1983 doğumlu Ercan Polater olduğu tespit edildi.

PKK/KCK üyesi olduğu belirlenen Polater, kapatılan Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 2012 yılından itibaren kırmızı bülten ile aranıyor.

- Hollanda mülteci başvurusunu kabul etmiş

Hollanda'da 2004'te gerçekleştirilen bir operasyonda yakalanan Ercan Polater, söz konusu ülkeye mülteci statüsünde iltica başvurusunda bulundu. Başvurusu kabul edilen Polater, gittiği ülkelerde gözaltına alınsa da Hollanda'nın verdiği mülteci statüsü nedeniyle serbest bırakıldı.

Türkiye'nin talebi üzerine 16 Temmuz 2012'de Bulgaristan'da yakalanan Polater, Hollanda tarafından 2004'te verilen mültecilik statüsü nedeniyle iade edilmedi.

Yapılan çalışmalar sonucunda Polater'in Hollanda'da yaşadığının belirlenmesinin ardından 2016'da Hollanda makamları ile irtibata geçen Türk yetkilileri, şüphelinin "kırmızı bülten ile arandığını" belirterek iadesini talep etti. Ancak Hollanda makamları bu başvuruyu reddetti.

Geçen yıl Belçika'da Amsterdam'dan Belçika'ya gelen bir uçakta olduğu belirlenen Polater söz konusu ülkede de gözaltına alındı. Daha sonra Hollanda tarafından verilen oturma izni ve yerleşim belgesi üzerinden çıkan şüpheli, Brüksel savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Türk makamlarının, Başkonsolosluğa düzenlenen molotofkokteylli saldırının ardından tekrar Hollanda ile irtibata geçerek Polater'in iadesini talep ettikleri öğrenildi.

- Polater'in BM ve Interpol kararlarına rağmen mülteci statüsü bulunuyor

Öte yandan, mültecilerin hukuki statüsünü düzenleyen BM sözleşmesi doğrultusunda iltica talebinde bulunan bir kişiye kendi ülkesinde terör kapsamında suç işlemesi durumunda mültecilik statüsünün verilmemesi gerekiyor. Geçen yıl Interpol Genel Kurulunda da bu kapsamda bir karar alınmıştı.

PARTNERBir insan neden böyle bir saç ister ki!Bir insan neden böyle bir saç ister ki!
Sezonun ilk palamutları tanesi 7.5 liradan tezgahtaSezonun ilk palamutları tanesi 7.5 liradan tezgahta
Alevi Dernekleri Federasyon Başkanı'ndan Kocaoğlu'na cemevi eleştirisiAlevi Dernekleri Federasyon Başkanı'ndan Kocaoğlu'na cemevi eleştirisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ercan Polater Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosluğuna saldırı

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Resmi Gazete'de yayımlandı! ABD ürünlerine ek vergi geldi! Yüzde 100 artırıldı!

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Fatih Portakal'dan Erdoğan'a destek

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Beyaz Saray'dan sert açıklama: Eğer rahip bir hafta içinde salıverilmezse...

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

Banu Alkan'ın 'Afrodit' olmadan önceki görüntüsü şaşkına çevirdi

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İngiliz bakandan çok sert uyarı: Herkes kaosa hazır olsun

İlginizi Çekebilir

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

ABD'li rahip Brunson'ın itirazına mahkemeden ret kararı

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

PKK'dan hain saldırı! Adıyaman'da teröristlerle çatışma!

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

TSK'da kritik değişiklik! Komando tugaylarının sayısı 12’den 16’ya çıkarıldı

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Vatandaşlar akın etti! Türkiye'nin dört bir yanında...

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Küvette vahşet! Yaşlı adamı boğarak öldürdüler

Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi

Büyükada davasında yargılanan Taner Kılıç tahliye edildi

Oğlu canını aldı!

Oğlu canını aldı!

Kedi-köpek eti küçük Ömer Ali hastaneye kaldırıldı!

Kedi-köpek eti küçük Ömer Ali hastaneye kaldırıldı!

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici: Dolara sevinenler vatandaşlıktan çıkarılsın

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

Çocuklar su buldu, köylüler sevince boğuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.