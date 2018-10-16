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Başkonsolosluk binasında bugün arama yapılamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 23:35 | Son Güncelleme

Mehmet İlkay ÖZER - Özgür EREN - Ozan URAL - Ertan KLIÇ - İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA   Suudi yetkililerin katılamaması nedeniyle Başkonsolosluk konutunda bugün arama yapılmayacağı öğrenildi.

Başkonsolosluk binasında bugün arama yapılamayacak

Mehmet İlkay ÖZER - Özgür EREN - Ozan URAL - Ertan KLIÇ - İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA
Suudi yetkililerin katılamaması nedeniyle Başkonsolosluk konutunda bugün arama yapılmayacağı öğrenildi. Konutun önüne konulan güvenlik bariyerleri arama yapılmayacağından kaldırılmaya başlandı.

(FOTOĞRAF)

Başkonsolosluk binasında bugün arama yapılamayacakBaşkonsolosluk binasında bugün arama yapılamayacakBaşkonsolosluk binasında bugün arama yapılamayacakBaşkonsolosluk binasında bugün arama yapılamayacak

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