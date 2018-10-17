Başkonsolosluk konutunda arama yapılmadı

Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL-Ertan KILIÇ-Hüseyin COŞKUN-İlkay DİKİCİ-Akın ÇELİKTAŞ / İstanbul,(DHA) SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konutta yapılması planlanan arama çalışmaları iptal edildi. Konut önündeki polis bariyerleri kaldırılırken, arama heyetinde bulunan Suud yetkililere ulaşılamaması nedeniyle konsolosluğa ait konutta arama yapılamadığı öğrenildi.

Washinton Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolamsının ardından başlatılan çalışmalar kapsamında Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda dün gece 9 saat süren arama yapılmıştı. Görevli savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin konsolosluk binasında yaptıkları çalışmalar sonucunda deliller toplanarak emniyete götürülmüştü.

Başkonsolosluk binasının ardından Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na ait konutta da aramalar yapılacağı açıklandı.Konut önünde gün boyu harekli anlar yaşanırken, Suudi Arabistan Başkonsolosu Muhammed Uteybi akşam saatlerinde Suudi Havayollarına ait bir uçak ile ülkesine gitti. Ardından aşkam saatlerinde Suud konsolosluğunda arama yapan heyetin konsolosluğa ait konutta da arama yapacağı duyuruldu. Polis konut çevresini bariyer ve emniyet şeridi çekerek kapattı.