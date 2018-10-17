Başkonsolosluk konutunda drone'lu arama da yapıldı

Erhan TEKTEN-Mehmet İlkay ÖZER-Özgür EREN-Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ/İSTANBUL,(DHA)-
SUUDİ Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından haber alınamayan Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, olay yeri inceleme ekiplerinin Başkonsolosluk konutundaki incelemesi sürüyor. Konutun üzerinde uçurulan olay yeri inceleme ekiplerine ait bir drone ile de aramalar gerçekleştirildi.
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