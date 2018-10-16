BAŞKONSOLOSUN ODASINDA DA İNCELEME YAPILDI/ek görüntülerle-2

Haber-Kamera: Mehmet İlkay ÖZER-Ozan URAL-İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu içinde olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi sürüyor. Ekiplerin, Başkonsolosun makam odasında da inceleme yaptıkları kameralara yansıdı. Olay yeri inceleme ekipleri bir ara odanın perdelerini indirerek, içeride "Luminol" diye adlandırılan özel ışıkla DNA örneği aradılar.

Öte yandan arama yapılan bina içerisinden zaman zaman çekiç sesleri gelmesi dikkat çekti

Görüntü Dökümü:

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-Olay yeri inceleme ekibinin başkonsolosun odasında inceleme yapması

-Ekiplerin perdeleri indirmeleri

-Binadan gelen çekiç sesleri

-Detaylar

