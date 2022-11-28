Başlaması için tek kelime bekleniyor! Kara harekatına adım adım...

TSK, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki hafta önce altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya karşılık, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK ile YPG'ye ait hedefleri havan toplarıyla bir hafta boyunca vurdu ve savaş uçaklarıyla bölgeye saldırılar düzenledi.

'BİRKAÇ GÜNE İHTİYAÇ VAR'

Reuters'a konuşan üst düzeydeki bir yetkili, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam hazır hale gelmek için birkaç güne ihtiyacı var" diyerek, 13 Kasım'daki bombalı saldırıdan birkaç gün sonra Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) askeri harekata hazır hale geldiğini ekledi.

CUMHURBAŞKANI'NIN 'BAŞLAYIN' DEMESİ BEKLENİYOR

"Operasyonun başlaması çok uzun sürmez" diyen yetkili, "Gelinen nokta sadece cumhurbaşkanının 'başlayın' demesine bağlı gibi" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta, ülkenin güneydoğusunda hava harekatının "en uygun olan vakitte" başlayacağını söylemişti.

