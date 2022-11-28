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  4. Başlaması için tek kelime bekleniyor! Kara harekatına adım adım...

Başlaması için tek kelime bekleniyor! Kara harekatına adım adım...

28.11.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki hafta önce bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmiş ve altı kişi hayatını kaybetmişti. TSK, bu saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK ile YPG'ye ait hedefleri vurmuş, savaş uçaklarıyla bölgeyi ateş altına almıştı. Günlerdir konuşulan kara harekatı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Türk yetkililer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kara harekâtına birkaç gün içinde hazır olacağını ifade etti. İşte detaylar...

Başlaması için tek kelime bekleniyor! Kara harekatına adım adım...

TSK, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde iki hafta önce altı kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıya karşılık, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde PKK ile YPG'ye ait hedefleri havan toplarıyla bir hafta boyunca vurdu ve savaş uçaklarıyla bölgeye saldırılar düzenledi.

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'BİRKAÇ GÜNE İHTİYAÇ VAR'

Reuters'a konuşan üst düzeydeki bir yetkili, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tam hazır hale gelmek için birkaç güne ihtiyacı var" diyerek, 13 Kasım'daki bombalı saldırıdan birkaç gün sonra Türkiye destekli Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) askeri harekata hazır hale geldiğini ekledi.

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CUMHURBAŞKANI'NIN 'BAŞLAYIN' DEMESİ BEKLENİYOR

"Operasyonun başlaması çok uzun sürmez" diyen yetkili, "Gelinen nokta sadece cumhurbaşkanının 'başlayın' demesine bağlı gibi" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan geçen hafta, ülkenin güneydoğusunda hava harekatının "en uygun olan vakitte" başlayacağını söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
suriye kara harekatı

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