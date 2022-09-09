Başlangıç ya da ileri her seviye için kullanabileceğiniz en iyi ses kartı modelleri

Bazı kullanıcılar "Ses kartı ne işe yarar?" diye merak edebilir. Bilgisayarların bütün ses işlevlerini yerine getiren haricî veya dâhilî olarak bulunabilen elektronik devrelere ses kartı denir. Genellikle bilgisayarın hemen hepsinde dâhilî olarak ses kartı bulunur. Fakat bu ses kartları yeterli olmadığında haricî ürünler kullanılır. Merak edilen bir diğer konu da "Ses kartı nasıl kullanılır?" olabilir. Bazı ses kartları USB porta takılarak direkt kullanılırken bazıları için özel arayüzler tercih edilir. Eğer ses kaydetmeyi veya YouTube'a içerik üretmeyi planlıyorsanız projelerinizde kullanabileceğiniz hem kullanışlı hem kaliteli ses kartı seçeneklerine göz atmalısınız.

1. Profesyonele yakın ses kaydı: Presonus AudioBox 96 USB Ses Kartı 25. Yıl Özel Sürüm

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En iyi ses kartı seçenekleri arasında yer alan Presonus AudioBox 96 USB Ses Kartı 25. Yıl Özel Sürüm, size kusursuz ses kayıtları almanın kapılarını aralar. En amatör kişilerden en profesyonel olanlara kadar geniş bir alana hitap eden ürün; şarkıcı, söz yazarı, müzisyen, aranjör, podcaster, stream yayıncılar ve daha birçok kişi tarafından kullanılabilir. İki adet XLR girişi bulunan ürün, giriş sinyali ile bilgisayarın oynatımı arasındaki ses seviyesini kontrol etmeye imkân tanır. Synth ve MIDI denetleyicisini bağlayabilmek için de bir çift in/out midi portu bulunur.

2. Amatörler için makul bir başlangıç: Virtual 7.1 USB Ses Kartı

Stream yayını yapmayı veya ses kaydetmeyi planlayan amatör kullanıcılar için başlangıçta yüksek yatırım gerektiren ürünler cazip gelmeyebilir. Bu gibi durumlar için üretilen Virtual 7.1 USB Ses Kartı, herhangi bir aux çıkışını bilgisayara bağlamak için kullanılabilir. Böylelikle uygun fiyata basit ve kullanışlı bir ses kartı elde etmiş olursunuz. Her bütçeye uygun olan ürün, stereo sesi 7.1 ses seviyesine çevirebilir. Windows 7, 8 ve 10 ile uyumlu olarak çalışan cihaz; üzerinde yer alan butonlar sayesinde kolaylıkla kontrol edilebilir.

3. Pratik kullanım ve kalite bir arada: UGREEN Harici USB Ses Kartı 15 Cm

Ses kartı önerisi denilince akla gelen ilk ürünlerden olan UGREEN Harici USB Ses Kartı, tak-çalıştır özelliğe sahip. Kayıt esnasında yaşadığınız bütün sorunlara çözüm olan cihaz; standart ses kartlarından farklı olarak kulaklık, mikrofon ve kulaklıklı mikrofon girişine sahip. Bu sayede akıllı telefonlarda kullandığınız kulaklıkları bilgisayarınızda kullanma imkânı bulabilirsiniz. Üzerinde tümleşik kumanda paneliyle gelen cihaz; mikrofon susturma, kulaklık susturma ve ses açma komutlarını kolay bir şekilde yönetme olanağı sunar. Ses kartını OTG desteği sayesinde akıllı telefonunuzda da kullanabilirsiniz.

4. "Profesyonelliğe adım atmanın vakti geldi." diyorsanız: Behringer Umc22 2x2 Ev Stüdyosu İçin Midas Mikrofon Preamfi Ses Kartı

Kayıt yapmaya merak salanlar için artık profesyonelliğe geçiş zamanı geldiyse Behringer Umc22 2x2 Ev Stüdyosu İçin Midas Mikrofon Preamfi Ses Kartı çok iyi bir seçenek olabilir. Güvenilir ve kaliteli bir ses birimi olan ürün, efsanevi kayıt deneyimi yaşayabilmeniz için ideal bir arayüz ile üretilir. En iyi ses kartı markası seçenekleri arasında yer alan Behringer'in ürettiği ses kartı üzerinde profesyonel stüdyo condenser mikrofonları dahi çalıştırılabilir. Direkt monitör uyumluluğuna sahip olan bu ürün, diğer ses kartlarının dezavantajı olan gecikmeyi ortadan kaldıracak şekilde çalışır.

5. Online toplantılar ve oyuncular için basit çözüm: UGREEN USB Ses Kartı

USB girişini 3,5 mm TRRS kulaklık jakına dönüştüren UGREEN USB Ses Kartı, basit görünümüne rağmen etkili bir kullanıma sahip. Konsollara kablolu kulaklık ya da hoparlör bağlamaktan tutun da online görüşmelerde mikrofon girişi bulunmayan bilgisayarlarda kullanmaya kadar çok geniş bir alanda tercih edilebilir. Aynı zamanda ALC4030 işlemcisi sayesinde iyi seviyede ses kalitesi sunan cihaz, herhangi bir arayüz gerektirmez. USB formundaki ses kartı, 24 bit/96KHz ses akışı ve 16 bit/48Khz mikrofon girişini destekleyen üst düzey yonga seti kullanır.

6. Bestelerinizi kaydetmenin en iyi yolu: PreSonus AudioBox GO USB-C Bağlantılı Kompakt Ses Kartı

PreSonus AudioBox GO USB-C Bağlantılı Kompakt Ses Kartı, profesyonel özellikleriyle evde kayıt yapmak isteyenler için ideal seçenekler arasında yer alır. Üzerinde mikrofon, enstrüman ve line girişleri bulunan cihazda hoparlör ve kulaklık çıkışları bulunur. USB-C uyumlu olarak çalışabilen ürün, cebinize sığabilecek kadar küçük boyutlarda üretilir. Böylelikle stüdyonuzu her yere yanınızda götürmenize imkân tanır. Profesyonel XLR vokal mikrofonları, gitarlar ve kulaklıklar gibi kayıt için gerekli bütün ekipmanlar üzerine bağlanabilir. USB Class-Compliant özelliği sayesinde herhangi bir kurulum gerektirmeden bilgisayara bağlanıp direkt kullanılabilir.

7. Canlı yayın yapmayı planlayanlar için: Streak V8 Plus Canlı Yayın Ses Kartı Stüdyo Kayıt 15 Efekt Mikrofon

Podcast veya canlı stream yayın yapmayı planlayanlar için ideal bir seçenek olan Streak V8 Plus Canlı Yayın Ses Kartı Stüdyo Kayıt 15 Efekt Mikrofon, işlevsel özellikleri ile göz doldurur. 15 çeşit ses efektine sahip olan cihaz; canlı yayın esnasında mikrofon ses düzeyi, yankı efekti, tiz ve bas gibi ayarları yönetmeye olanak tanır. Ayrıca kayıt ses düzeyi ve eşlik ses düzeyi gibi bağımsız kontrol düğmeleri sayesinde kullanışlı bir yapı oluşturur. Bilgisayar, cep telefonu veya ses sistemleriyle uyumlu olarak çalışabilir.

8. Oyuncuların aradığı ürün: Alfais 4677 Usb Harici Ses Kartı 7.1 Dönüştürücü Plextone Gs3 PUBG LOL Mikrofon Destekli

"En iyi ses kartı hangisi?" diye merak eden birçok kullanıcı olabilir. Bu noktada "En iyi ses kartı, kullanıcının ihtiyacını karşılayan ses kartı." diyebiliriz. Kullanıcılar profesyonel müzik kaydı, podcast yayını ve oyun oynamak için ses kartına ihtiyaç duyabilir. Alfais 4677 Usb Harici Ses Kartı 7.1 Dönüştürücü Plextone Gs3 PUBG LOL Mikrofon Destekli, oyuncular için üretilmiş kaliteli ürünler arasında yer alır. Üzerinde bulunan LOL ses efekt tuşu ve PUBG oyun ses efekt tuşu sayesinde kullanımı oldukça kolay.

9. Oyuncular için profesyonel seçenek: ASUS Xonar U7 MKII 114dB SNR 7.1 Kanal USB Oyuncu Ses Kartı

Yüksek kaliteli bir ses kartı arayan oyuncular için ideal olan ASUS Xonar U7 MKII 114dB SNR 7.1 Kanal USB Oyuncu Ses Kartı, çok fonksiyonlu yapısıyla dikkat çeken bir ürün. Gerçek 7.1 kanal ile ses kullanım imkânı veren cihaz, kompakt yapısıyla oldukça beğenilir. Üzerinde yer alan tıklanabilir özellikli ses kontrol tuşlarıyla kulaklık ve hoparlör çıkışları arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. 24 bit/192Khz HD Surround ses sunan cihazla gelen Sonic Studio yazılım, tek ekranlı ve sezgisel bir arayüze sahip.

10. Gerçek profesyonellerin tercihi: Steinberg UR22C Ses Kartı

Steinberg UR22C Ses Kartı, gerçek profesyoneller tarafından tercih edilen üstün kalite ses kartları arasında yer alır. 32 bit/192 KHz ses kalitesi sunabilen ürün; yüksek kaliteli müzik, podcast veya röportajları kaydetmek için ideal bir seçenek olabilir. Ses kartı kurulumu konusu kullanıcıları endişelendirebilir. Ses kartını kurarken eğer varsa cihazın sürücü programını cihazın kendi sitesinden indirmek gerekir. Eğer orijinal program kurulmaz ise ses kartı tam performansla çalışmayabilir. Daha sonra bilgisayarınızdan ses ayarlarına girerek ses kartının tanımlı olup olmadığına bakmanız gerekir. Bu yöntemi Steinberg UR22C Ses Kartı'nda da kullanabilirsiniz!

11. Evde enstrümanla kayıt yapmak isteyenlere profesyonel bir tercih: Audient EVO 4 USB Ses Arabirimi

Ses kartı güncellemesi yapmak istiyorsanız ve ürünü müzik kaydında kullanmayı planlıyorsanız Audient EVO 4 USB Ses Arabirimi tam size göre olabilir. Sezgisel özellikli olan bu ürün; mikrofon, enstrüman ve bilgisayarı birbirine bağlamak için kullanılır. Böylelikle evinizde en iyi kalitede ses ve müzik kaydı yapmaya başlayabilirsiniz. Hem yeni başlayanlar hem profesyoneller için çok iyi bir seçenek olan EVO 4, her türlü alanda kullanılabilir. Müzik için muhteşem seviyede ses seviyesi sunan kart; beatmaker'lar, reklamcılar ve YouTuber'lar tarafından da tercih edilir.

12. Broadcast yayınlarında farkınızı ortaya koyun: TakStar Taşınabilir Broadcast Canlı Yayın Ses Kartı Seti

Dokuz farklı ana ses efektiyle gelen ürün, web yayınlarına farklılık katacak birçok güzel özelliğe sahip. TakStar Taşınabilir Broadcast Canlı Yayın Ses Kartı Seti; akıllı telefon, bilgisayar veya iPad gibi tabletler ile kullanılabilir. OTG işlevi sayesinde USB ile rahatça mobil cihazlara bağlanan ürün, HD kayıt yapmak için ideal bir seçenek. Sesi daha kaliteli hâle getirmek için ortam gürültüsünü alarak netleştiren cihazda mikrofon ses düzeyi, eşlik düzeyi ve yankı düzeyi için bağımsız ayarlama seçenekleri de bulunur.

13. Her iş için bir ses kartı: M-Audio M-Track Duo Kayıt Stream ve Podcast Uygulamaları İçin İdeal Ses Kartı

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İster müzik kaydı ister podcast yayını hazırlamak isteyin; M-Audio M-Track Duo Kayıt Stream ve Podcast Uygulamaları İçin İdeal Ses Kartı, her işinizi görebilecek en ideal seçeneklerden biri. Üzerinde yer alan mikrofon, enstrüman, dijital piyano ve stereo line girişleriyle profesyonel kalitede kayıt yapmanıza olanak tanır. USB/Direct düğmesi sayesinde giriş sinyalini veya bilgisayardan gelen sinyali dinlemenize olanak sağlar. Kayıt yaparken sesteki en ufak değişimleri dahi yakalamanıza olanak tanıyarak yüksek dinamik aralığına sahip, kaliteli ve etkileyici kayıtlar almanızı sağlar.

14. Çok şık, çok profesyonel: Creative Sound Blaster X3 Harici Usb Dac Ve Amp Ses Kartı

Creative Sound Blaster X3 Harici Usb Dac Ve Amp Ses Kartı; Windows PC, macOS, PS4, PS5 ve hatta Nintendo gibi her türlü platformda rahatlıkla kullanabileceğiniz mükemmel bir haricî ses kartı olabilir. Sound Blaster Command uygulaması aracılığıyla Bluetooth kullanarak mobil cihazlara da bağlanabilir. Ses kartı almayı planlayanlar için "Ses kartı nasıl takılır?" sorusu da ayrı bir merak konusu olabilir. Bilgisayara bağlamak için ürün ile gelen USB kablosuyla direkt olarak bağlantı sağlanabilir.