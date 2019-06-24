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Başlarına 1 milyon 500 bin TL ödül konulmuştu, 4’ü de öldürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 14:40 | Son Güncelleme

Tunceli’de eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik dünden itibaren devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğu bildirildi.

Tunceli’de eylem hazırlığındaki teröristlere yönelik dünden itibaren devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4 olduğu bildirildi. Ölü ele geçirilen teröristlerden birinin 600 bin TL ödülle turuncu listede, 3’ünün ise 300 bin TL ödülle gri listede arandığı ortaya çıktı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Merkez kırsalında eylem yapma hazırlığı içinde olan teröristlere yönelik İl Jandarma Komutanlığımızca başlatılan Şehit J.Bnb.Yavuz Sonat Güzel Operasyonu kapsamında; 22 Haziran 2019’da 2 terörist ve 23 Haziran 2019’da 2 terörist olmak üzere toplamda 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

1’i turuncu, 3’ü gri listede çıktı
Etkisiz hale getirilen teröristlerin kimliklerinin belirlendiği aktarılan açıklamanın devamında, "600 bin TL ödüllü terör arananlar turuncu listede bulunan sözde Dersim Saha Eyalet YPS Sorumlusu Hakkı Çemişgezek (K) Cihan Çelebi,300 bin TL ödüllü terör arananlar gri listede bulunan sözde Batı Cephe YPS Sorumlusu Sidar (K) Mazlum Atar, 300 bin TL ödüllü terör arananlar gri listede buluna sözde Dersim Eyalet YPS Gücünde Adnan Piro (K) Mahmut Alınbay, 300 bin TL ödüllü terör arananlar gri listede buluna sözde Dersim Saha Basın Sorumlusu Rızgar (K) Abdulkerim Avras oldukları tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, valilik terörist unsurların bulunarak etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü aktardı.

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