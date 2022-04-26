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Başlarına silah dayayıp beklemişler! Taksim'deki satırlı işkence dehşetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

26.04.2022 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Taksim semtinde filmleri aratmayan bir olay yaşandı. Beyoğlu'nda Taksim Meydanı'nda gezen Nepalli 4 kişi, Pakistanlılar tarafından kaçırılıp satır ve silahla işkence ve tehdit edilerek saatlerce alıkondular. Durumu ihbar alan polis harekete geçip fidye verileceği sırada rehineleri kurtardı.

Başlarına silah dayayıp beklemişler! Taksim'deki satırlı işkence dehşetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

Polisten Pakistan uyruklu işkenceci 6 kişiye şok baskın geldi. 10 bin avro fidye isteyen grup suç üstü yakalandı. Polis operasyonu kameralara saniye saniye yansıdı. Aralarında kadınların da bulunduğu, rehin alınan Nepallilerin dehşet evinde saatler boyunca işkenceye uğradığı öğrenilirken yakalanan 6 gaspçı gözaltına alındı.

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Olay, önceki gün saat 23.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Meydanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nepal uyruklu arkadaşlar Nakul N., Chandramaya G., Laxmi T. ve Lal Bahadur C. meydanda dolaşmaya başladı. Bir süre sonra Nepallilerin yanına 6 Pakistan uyruklu şahıs yaklaştı. Nepallilere satır gösteren Pakistanlılar onları zorla alıkoyarak kaçırdı. Eyüpsultan’da bir eve kapattıkları rehinelere işkence eden Pakistanlılar, görüntülerini çekerek Nepallilerin yakını olan Nepal Dostluk ve Kültür Derneği’nden Nayandra C.’ye gönderip 10 bin avro fidye istedi.

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SATIRLA KAÇIRDILAR, İŞKENCE EDİP 10 BİN AVRO İSTEDİLER

Bunun üzerine C., Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek ihbarda bulundu. İhbar üzerine çalışma başlatan ekipler, C.’den gaspçılarla Taksim Meydanı’nda bir buluşma ayarlamasını istedi. Bunun üzerine fidyeyi hazırlayan Nayandra C., şüphelilerine meydanda buluşmak için beklemeye başlarken, Beyoğlu polisi ise çevrede önlem alarak uzaktan izlemeye başladı. Bir süre sonra buluşma yerine gelen Pakistanlı Ali H. ve Muhammed Ş., fidyeyi alacağı esnada Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Çevrede araştırma yapan polis ekipleri, gözcülük yaptığı tespit edilen Asma M.’yi de gözaltına aldı.

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BEYOĞLU POLİSİNDEN FİLM GİBİ OPERASYON

Şahıslar emniyete götüren polis, ifadeleri doğrultusunda rehinelerin Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi’nde bir evde tutuldukları bilgisine ulaştı. Bunun üzerine hazırlıklarını tamamlayan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Nepallilerin tutulduğu adrese baskın düzenledi. Film sahnelerini aratmayan operasyonda elleri arkadan bağlı olan rehinelerin başında silahla bekleyen 4 gaspçı, etkisiz hale getirildi. Rehinelerin ellerinin çözülmesinin ardından evde arama yapan Beyoğlu polisi, 2 satır ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Kurtarılan rehinelerden biri gözyaşlarına tutamazken elleri çözülür çözülmez su içti. Ekipleri görünce mutluluk yaşayan rehineleri Beyoğlu polisi, “İyi misiniz, korkmayın artık” diyerek sakinleştirmeye çalıştı.

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REHİNELER TÜRK POLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Aramalarında ardından kurtarılan Nepalli rehineler ve Pakistanlı 6 gaspçı, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliğine götürüldü. Emniyette ifadeleri alınarak “gasp”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “kasten yaralama” ve “ateşli ve bıçaklı silahlar kanununa muhalefet” suçundan adli işlemleri yapılan Ahmed A. (17), Hasan A. (35), Muhammed H. (25), Ali M. (21), Muhammed Ş. (30), Ali H. (16) ve Asma M. (23) adliyeye sevk edildi. Beyoğlu polisinin kurtardığı rehinelerin ise Türk polisine teşekkür ettiği öğrenildi.

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