Başlarında Kılıçdaroğlu var: CHP'de 'bayrak açma' hazırlığı! Kapalı kapılar ardında konuşulanlar ortaya çıkacak

CHP'li bazı vekiller iddiaya göre bir süredir Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde toplantılar düzenliyor. Bu toplantıların önümüzdeki günlerde bir bildiri olarak sonuçlanması bekleniyor.

KURULTAY TARTIŞMASI CHP'DE TARTIŞMA YARATTI

Ekol TV'nin haberine göre Cumhuriyet Halk Partisi'nde bildiri hazırlığı var! 50 milletvekili kapalı kapılar arasında yaptığı iletişimi bu kez kamuoyuyla paylaşacak. Hatırlandığı gibi Kemal Kılıçdaroğlu önderliğindeki ekip CHP'de yeni bir kurultay olması gerektiğini savunuyordu.

ÖZEL: TARTIŞMAYI BİTİRİYORUM

Ancak Genel Başkan Özgür Özel bu tartışmaya kapıyı kapatmıştı. “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olarak bu tartışmayı bitiriyorum" diyen Özel, "Bundan sonra hiçbir Cumhuriyet Halk Partilinin böyle kendi içine dönük gündemlerle partiyi ve kamuoyunu meşgul etmemesi gerekir" mesajını vermişti.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER CHP İÇİN HAREKETLİ GEÇECEK

Bir grup milletvekilinden edinilen bilgiye göre bildiri hazırlığının önümüzdeki hafta tamamlanması bekleniyor. Milletvekillerinden biri, TBMM'deki bütçe görüşmelerinin sona ermesinin ardından bildirinin paylaşılabileceğini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL'E ELEŞTİRİLER KAMUOYUYLA PAYLAŞILACAK

Bildiride CHP'nin iç ve dış politikada takındığı tutuma yönelik eleştiriler dile getirilecek. Ayrıca Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik eleştirilerin de bildiride yer alması bekleniyor.