Başlarındaki örtünün ismi annak! Bu denli gizlenmelerinin nedeni ise...

Damatların başındaki yün kalpakların dikkat çektiği törende nikah işlemlerinin ardından gelinler de evli olduklarını simgeleyen 'annak' isimli başlıklar giydi.

İran Cumhurbaşkanlığı Turizm, El Sanatları ve Kültürel Miras Kurumu tarafından Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentinde düzenlenen toplu nikah töreninde, Türkmenlerin yanı sıra Sistani-Fars, Kehtul ve diğer etnik kesimlere mensup 25 çift dünya evine girdi.