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Başlarındaki örtünün ismi annak! Bu denli gizlenmelerinin nedeni ise...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2018 09:27 | Son Güncelleme

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde toplu nikah töreni düzenlendi. Geleneksel Türkmen düğünü renkli görüntülere sahne oldu. Düzenlenen törenle Türkmenlerin yanı sıra Sistani-Fars, Kehtul ve diğer etnik kesimlere mensup 25 çift dünya evine girdi.

Damatların başındaki yün kalpakların dikkat çektiği törende nikah işlemlerinin ardından gelinler de evli olduklarını simgeleyen 'annak' isimli başlıklar giydi.

İran'ın kuzeydoğusundaki Gülistan eyaletinde düzenlenen toplu nikah töreninde, geleneksel Türkmen düğünü renkli görüntüler oluşturdu.
İran Cumhurbaşkanlığı Turizm, El Sanatları ve Kültürel Miras Kurumu tarafından Gülistan eyaletine bağlı Gürgan kentinde düzenlenen toplu nikah töreninde, Türkmenlerin yanı sıra Sistani-Fars, Kehtul ve diğer etnik kesimlere mensup 25 çift dünya evine girdi.
Renkli görüntülere sahne olan toplu nikah merasiminde özellikle Türkmenlerin geleneksel düğünleri büyük ilgi gördü.
Türkmen damatlar başlarındaki yün kalpaklarla dikkati çekerken, Türkmen gelinlere ise nikahlarının kıyılmasının ardından evli olduklarını simgeleyen 'annak' isimli başlık giydirildi.
Törende Türkmenlerin geleneksek kıyafetleri ve adetleri renkli görüntüler oluşturdu.
Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği toplu nikah merasimi, oynanan yöresel oyunlar ve farklı dillerde seslendirilen şarkılarla sona erdi.
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İRAN Gülistan toplu nikah töreni düğün Türkmen düğünü

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