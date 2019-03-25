"Başlattığımız destek çalışmaları hızla devam edecek"

ESKİŞEHİR (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Ülke olarak spor kültürünü daha da yaygınlaştırmamız gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Kasapoğlu, Eskişehir'de İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü seminer salonunda amatör spor kulüplerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Burada yaptığı konuşmada, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de spor ve sporcuyla ilgili daha ciddi bir takım yatırımları el birliğiyle hayata geçireceklerini söyleyen Kasapoğlu, ülkenin 17 yılda dünyanın en ciddi tesisleşmesine sahne olduğunu belirtti.

Dünyada bu kadar kısa bir sürede bu tesisleşmenin bir örneğinin olmadığını göğüslerini gere gere söylediklerini ifade eden Kasapoğlu, "Ama bu yeterli değil. Niçin yeterli değil. Ülke olarak spor kültürünü daha da yaygınlaştırmamız gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonraki süreçte biz özellikle yerel yönetimlerimizle sporu tabana yaymakla ilgili olarak pek çok projeyi, yatırımı devreye alacağız." şeklinde konuştu.

Eskişehir'in dinamik, genç ve sporsever bir nüfusa sahip olması açısından özellikli bir il olduğunu anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti: