"Bu çerçevede biz de inşallah gerek büyükşehir belediye başkan adayımızla, gerek ilçe belediye başkan adaylarımızla çok güzel projeleri konuştuk ve en kısa sürede bunları harekete geçireceğiz. İnsanımızın yürüyerek ulaşabileceği yüzme havuzları, spor alanları, basketbol, voleybol salonları olmak üzere. Spor, her birimizin yaşamında nasıl daha fazla yer alır ve her birimizin nasıl günlük aktivitesi haline gelir bunun arayışı, bunun çalışması ve gayreti içerisinde olacağız. Ben buradaki en önemli partnerlerimizden, çalışma arkadaşlarımızdan birinin de amatör spor camiamız olduğuna inanıyorum."

Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonunun Türkiye'nin en büyük gönüllü kuruluşlarından biri olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Her bir arkadaşımızı ayrı ayrı tebrik etmek isterim. Biz de inşallah bundan sonraki süreçte tıpkı bugüne kadar olduğu gibi amatör spor kulüplerimizin yanında yer alacağız. Gerek maddi desteklerimizle gerek ayni desteklerimizle ve gerekse manevi olarak her konuda tüm kapıları sizler için sonuna kadar açarak her zaman birlikte yer alacağız. Bu manada Eskişehir'deki amatör spor kulüp camiamızın bu yürüyüşte, sporu tabana yayma ve bundan sonraki süreçte sportif başarı adına daha ciddi başarıları arayışında olma yürüyüşünde bizlerle beraber olacağına ve bize güç katacağına inanıyorum. Başlattığımız destek çalışmaları hızla devam edecek. Amatör spor kulüplerimize olan desteğimizi bu sene yine tekrarlayacağız."