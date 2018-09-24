Başoğlu, Akıncı davasında müşteki sıfatıyla beyanda bulundu

Darbe girişimi sırasında konutunda bulunduğunu, Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli bir kurmay albay ve bir kurmay binbaşı ile Muhafız Alayı görevlilerince, Genelkurmay Başkanı tarafından çağrıldığı bahanesiyle bir ambulansa bindirilerek kaçırıldığını anlatan Başoğlu, kolunun arkadan bağlandığını, gözlüğünün alındığını ve başına erlerin giydiği haki renkti bir fanila giydirildiğini belirtti.

İfadesinin başında 15 Temmuz şehitlerini rahmetle, gazileri şükranla andığını belirten Başoğlu, daha önce mağdur sıfatıyla ifade verdiğini, beyanlarında herhangi bir değişiklik bulunmadığını söyledi.

Eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) emekli Orgeneral Kamil Başoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin davada müşteki olarak beyanda bulundu.

Sonradan 141. Filo olduğunu öğrendiği bir binaya getirildiğini bildiren Başoğlu, burada 2 kişinin koluna girerek kendisini mahzen gibi bir yere götürdüğünü söyledi.

Ağzının bantlandığını, ayakların plastik kelepçe takıldığını ifade eden Kamil Başoğlu, "Bu sırada bulunduğum yerde bir kişinin daha olduğunu farkettim. Ağzımdaki bantın yapışkanı çözülünce başımda bekleyen kişilere 'Gözlüğüm nerede?' diye sordum. Bunun üzerine yanımdaki kişi bana 'Kamil sen misin?' dedi. Bu kişi Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi'ydi. Komutanla konuşmaya başladık." diye konuştu.

- "Hakkınızı helal edin, bu iş burada bitti"

Odada bekleyen askerlere nasihatlarda bulunup girişimden vazgeçirmeye çalıştıklarını belirten Başoğlu, "Yanımızda bekleyenlere yaptıklarının uygun olmadığını, bu işin sonunun olmadığını anlattık. Hatta birine evli olup olmadığını sorduk. Evli olduğunu söyledi. Çocuğunun olup olmadığını sorduk. Ailesinin zor durumda kalacağını ifade ettik, ikazlarda bulunduk." dedi.

Başoğlu, ifadesini şöyle sürdürdü: