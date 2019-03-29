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Başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı hakaret eden 2 şahıs gözaltında

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2019 17:05 | Son Güncelleme

Konya’da misafir olarak gittikleri Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi yerleşkesinde başörtülü öğrencilerin izinsiz videolarını çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden paylaşımlarıyla beraber yayınlayan bir lise öğrencisi ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.İddiaya göre, Konya’da bir lisede okuyan Erdenay A.

Başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı hakaret eden 2 şahıs gözaltında

Konya’da misafir olarak gittikleri Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi yerleşkesinde başörtülü öğrencilerin izinsiz videolarını çekip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret eden paylaşımlarıyla beraber yayınlayan bir lise öğrencisi ve yanındaki arkadaşı gözaltına alındı.
İddiaya göre, Konya’da bir lisede okuyan Erdenay A. (18) bir grup arkadaşıyla birlikte KTO Karatay Üniversitesi yerleşkesine misafir olarak girerek başörtülü öğrencilerin görüntülerini izinsiz çekip hakaret ederken yanındaki arkadaşı Samet Talha Ü. de (21) aynı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ahlak dışı söylemlerde bulunup sosyal medyada yayınladı. Tepki gören paylaşımın ardından üniversite yönetimi suç duyurusunda bulundu.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı üzerine harekete geçen Konya Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ’halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimin diğer bir kesimin aleyhine tahrik etmek’ suçlamasıyla Erdenay A. ile arkadaşı Samet Talha Ü.’yü gözaltına aldı. Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şahıslar ifadeleri alınmak üzere Güvenlik Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Şüphelilerden Samet Talha Ü.’nün babasının FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme programı ’Bylock’ kullanıcısı olduğu iddiasıyla geçen yıl tutuklanarak polislik mesleğinden atıldığı, diğer şüpheli Erdenay A.’nın da cinsel tacizden poliste kaydı bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Başörtülü öğrencilere ve Cumhurbaşkanı hakaret eden 2 şahıs gözaltında

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